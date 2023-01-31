Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Рассказать друзьям

Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Ильяс Оспанов назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, - Постановлением правительства РК Ильяс Оспанов назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Ильяс Оспанов родился в 1986 году в Акмоле. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Имперский колледж Лондона. Член Президентского молодежного кадрового резерва.





Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером КГП на ПХВ "Астана су арнасы".





С 2011 по 2012 годы - инженер 1-й категории производственно-технического отдела КГП на ПХВ "Астана су арнасы".





С 2012 по 2014 годы работал экспертом в департаменте новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК.





В 2014 году являлся руководителем управления инновационной политики департамента новых технологий Министерства индустрии и новых технологий РК.





С 2014 по 2016 годы работал на руководящих должностях в Министерстве по инвестициям и развитию РК.





С 2016 по 2017 годы - заместитель руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.





С 2018 по 2020 годы - заместитель директора группы управления проектом "Стимулирование продуктивных инноваций" Всемирного банка и РК.





С 2020 по 2021 годы - президент АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий".





В 2021 году занимал пост председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций QazInnovations".





С сентября 2021 года по настоящее время являлся председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития.