11,5 тысячи электромобилей еще могут ввести в Казахстан граждане на льготной основе

На сегодняшний день на территорию РК завезено 3442 электромобиля с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов

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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день на территорию РК завезено 3442 электромобиля с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов по пассажирской таможенной декларации, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.





До конца 2023 года еще сохраняется возможность ввоза еще 11 558 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.





Ранее решением совета Евразийской экономической комиссии № 39 от 17 марта 2022 года предоставлена возможность беспошлинного ввоза на электромобили в 2022 и 2023 годах. Согласно решению ЕЭК квота на льготный ввоз электромобилей в 2023 году составляет 15 тысяч единиц электромобилей.





В настоящее время по инициативе Кыргызстана на площадке Евразийской экономической комиссии рассматривается вопрос о продлении возможности беспошлинного ввоза до 2025 года.





Однако необходимо учесть, что не в рамках вышеназванной квоты имеется другая возможность ввоза электромобиля с освобождением от уплаты таможенной пошлины, но с уплатой НДС. В данном случае необходимо подавать декларацию на товары по ставкам ВТО.



