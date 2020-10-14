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В Жамбылской области 145 должностных лиц наказали за нарушения в содержании дорог

13.10.2020 8182
В Жамбылской области 145 должностных лиц наказали за нарушения в содержании дорог
Тараз. 13 октября. Kazakhstan Today - За нарушения в содержании дорог наказали 145 должностных лиц в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.
 
Департаментом полиции Жамбылской области принимаются все организационные и практические меры по стабилизации аварийности. За девять месяцев текущего года в целях обеспечения безопасности дорожного движения проведено 1358 обследований автомобильных дорог области, выявлено 9213 дефектов, по которым выданы соответствующие предписания, сообщает Polisia.kz
 
За допущенные нарушения по неудовлетворительному содержанию автомобильных дорог и необеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечены 145 должностных лиц. 
 
За девять месяцев по выданным предписаниям на автодорогах области было установлено 4700 дорожных знаков, нанесено 5 тысяч километров дорожной разметки, установлено 250 погонных метров искусственных неровностей, нанесено 380 квадратных метров шумовых полос, обустроены правосторонние съезды. 

 

Сотрудниками управления административной полиции ДП Жамбылской области совместно с представителями акимата Жамбылской области, АО "КазАвтоЖол", ТОО "Казахавтодор" с 28 сентября по 5 октября проведено комплексное осеннее обследование автомобильных дорог республиканского значения, по итогам которых АО "КазАвтоЖол" выдано 12 предписаний на устранения выявленных недостатков", – сказал начальник УАП ДП Жамбылской области Мамбет Смаилов. 

 
В настоящее время в целях безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности с местными исполнительными органами прорабатываются вопросы по строительству разноуровневых пешеходных переходов, расширению существующих улиц, обустройству разделительными полосами магистральных улиц с установкой барьерного ограждения.
 
Работа по обеспечению безопасности дорожного движения в области находится на постоянном контроле руководства департамента полиции Жамбылской области.
 

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