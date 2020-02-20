Акимат Алматы вернет в собственность города 185 гектаров земли возле аэропорта

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Акимат Алматы намерен вернуть в собственность города 185 гектаров земли возле аэропорта. Об этом сегодня на отчетной встрече с населением сообщил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент агентства.

В ходе встречи Сагинтаев отметил, что после назначения акимом он столкнулся с проблемой нехватки свободных земель для строительства дорог, соцобъектов, создания парков, зон общественного отдыха. В этой связи горадминистрация инициировала вопрос передачи в собственность мегаполиса земель, находящихся в залоге Фонда проблемных кредитов.

Ранее 383 гектара земли, которые были в залоге у Казкоммерцбанка, были переведены в Фонд проблемных кредитов, сейчас эта земля возвращена акимату. Правительство нас поддержало. Мы вышли с пробой на имя главы государства. Во время визита в Алматы я разговаривал с Елбасы на эту тему, он нас поддержал. И перед новым годом 383 гектара земли вернули в собственность города", - рассказал аким.

По его словам, осталось еще вернуть 185 гектаров в районе аэропорта. "Сейчас ведем переговоры с правительством", - заключил Сагинтаев.

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