В 2021 году около 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть накоплений

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу, передает Kazakhstan Today.

Токаев поручил правительству совместно с Национальным банком до конца текущего года принять все необходимые нормативно-правовые акты и провести подготовительную работу.

Данная реформа станет также действенным инструментом "обеления" трудовых отношений, создания стимулов для участия в пенсионной системе", - пояснил президент.

Глава государства отметил, что гражданам с доходами, недостаточными для самостоятельного решения жилищных вопросов, будет оказываться эффективная социальная поддержка.

С этого года начала работать программа 5-10-25. Выделено 390 миллиардов тенге. Реализация данной программы должна постоянно находиться под контролем правительства", - подчеркнул Токаев.

Президент сказал, что жилищные проблемы очередников нужно решать более оперативно.

Сейчас акиматы самостоятельно строят для них арендное жилье. Из-за бюджетных и закупочных процедур на это уходит длительное время. Назрела необходимость внесения изменений в эту схему. Средства следует направлять не только на строительство, но и на субсидирование арендной платы. В первый же год охват данной мерой увеличится в 10 раз, более ста тысяч семей получат конкретную помощь", - рассказал он.

Упорядочить эту работу глава государства поручил "Отбасы банку", создаваемому на базе "Жилстройсбербанка". Руководство банка несет персональную ответственность за этот вопрос.

Он также отметил, что медленно реализуется программа "Нурлы жер" в части строительства индивидуального жилья.

Это в основном связано с низкими темпами обустройства территорий, так как по законодательству земли могут предоставляться только при наличии водо- и электроснабжения", - пояснил Токаев.

По его словам, правительство и акиматы обязаны ускорить обеспечение коммуникациями участков под социальные частные дома, в том числе через государственно-частное партнерство.

Прошу депутатов взять "под крыло" решение этой важной проблемы. Неужели мы не сможем обеспечить доступным жильем трудящихся на селе, заставить работодателей строить арендные дома через субсидирование затрат и, в конечном счете, улучшить качество жизни наших многочисленных сограждан?" - добавил президент.

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