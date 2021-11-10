В Казахстане планируют построить 20 многопрофильных больниц

НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - На заседании Инвестиционного штаба под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии и здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил об инвестиционных проектах по развитию инфраструктуры здравоохранения. В течение четырех лет в Казахстане планируется построить 20 многопрофильных больниц и 2 научно-инновационные многопрофильные клиники", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Кроме того, министр энергетики Магзум Мирзагалиев и председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев доложили о статусе инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики РК.

С 2014 года привлечено 780 млрд тенге, в том числе 150 млрд тенге за 9 месяцев текущего года. В эксплуатацию введено 126 объектов ВИЭ с суммарной мощностью генерации энергии в объеме 1975 МВт, создано более 2 тыс. постоянных рабочих мест.

41% электроэнергии от ВИЭ производится на солнечных электростанциях, 35% - на ветроэлектростанциях, 23,8% - на малых гидроэлектростанциях.

К 2030 году долю ВИЭ в структуре генерации электроэнергии планируется увеличить с имеющихся 3% до 15%. Для достижения этого показателя необходим ввод 7 ГВт новых мощностей ВИЭ, что позволит привлечь в отрасль инвестиции в объеме 3 трлн тенге.

В настоящее время правительством Казахстана достигнуты договоренности с арабской компанией "ADQ" и французской компанией "Тotal Energies". Крупномасштабные проекты предполагают поэтапное введение 5 ГВт новых мощностей ВИЭ в ближайшие 10 лет. Реализация совместных инвестпроектов позволит снизить объемы выбросов парниковых газов в атмосферу на 8 млн тонн, производить дополнительно 20 млрд кВт-ч зеленой энергии и создать 3 тыс. рабочих мест.

Для создания благоприятных условий для инвесторов на базе Расчетно-финансового центра предлагается внедрить принцип "Единого окна", урегулировать вопрос заключения двусторонних контрактов между энергопроизводящей организацией, использующей ВИЭ и потребителями, а также упростить процедуру оформления арбитражного соглашения с целью защиты интересов инвесторов.

Представители компаний-инвесторов, акиматов регионов и центральных государственных органов доложили о ходе реализации проектов строительства госпиталей в городах Туркестан, Петропавловск, Нур-Султан, Костанай, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Тараз, Алматы и др.

Глава правительства поручил обеспечить своевременную и качественную реализацию запланированных проектов в сфере возобновляемой энергетики и здравоохранения. Всем государственным органам, акиматам регионов и субъектам квазигосударственного сектора дано поручение продолжить на системной основе работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций.



