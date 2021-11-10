Система Orphus

В Казахстане планируют построить 20 многопрофильных больниц

09.11.2021, 13:11 30484
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - На заседании Инвестиционного штаба под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии и здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил об инвестиционных проектах по развитию инфраструктуры здравоохранения. В течение четырех лет в Казахстане планируется построить 20 многопрофильных больниц и 2 научно-инновационные многопрофильные клиники", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

 
Кроме того, министр энергетики Магзум Мирзагалиев и председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев доложили о статусе инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики РК.
 
С 2014 года привлечено 780 млрд тенге, в том числе 150 млрд тенге за 9 месяцев текущего года. В эксплуатацию введено 126 объектов ВИЭ с суммарной мощностью генерации энергии в объеме 1975 МВт, создано более 2 тыс. постоянных рабочих мест. 
 
41% электроэнергии от ВИЭ производится на солнечных электростанциях, 35% - на ветроэлектростанциях, 23,8% - на малых гидроэлектростанциях.
 
К 2030 году долю ВИЭ в структуре генерации электроэнергии планируется увеличить с имеющихся 3% до 15%. Для достижения этого показателя необходим ввод 7 ГВт новых мощностей ВИЭ, что позволит привлечь в отрасль инвестиции в объеме 3 трлн тенге.
 
В настоящее время правительством Казахстана достигнуты договоренности с арабской компанией "ADQ" и французской компанией "Тotal Energies". Крупномасштабные проекты предполагают поэтапное введение 5 ГВт новых мощностей ВИЭ в ближайшие 10 лет. Реализация совместных инвестпроектов позволит снизить объемы выбросов парниковых газов в атмосферу на 8 млн тонн, производить дополнительно 20 млрд кВт-ч зеленой энергии и создать 3 тыс. рабочих мест.
 
Для создания благоприятных условий для инвесторов на базе Расчетно-финансового центра предлагается внедрить принцип "Единого окна", урегулировать вопрос заключения двусторонних контрактов между энергопроизводящей организацией, использующей ВИЭ и потребителями, а также упростить процедуру оформления арбитражного соглашения с целью защиты интересов инвесторов.
 
Представители компаний-инвесторов, акиматов регионов и центральных государственных органов доложили о ходе реализации проектов строительства госпиталей в городах Туркестан, Петропавловск, Нур-Султан, Костанай, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Тараз, Алматы и др.
 
Глава правительства поручил обеспечить своевременную и качественную реализацию запланированных проектов в сфере возобновляемой энергетики и здравоохранения. Всем государственным органам, акиматам регионов и субъектам квазигосударственного сектора дано поручение продолжить на системной основе работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций. 

 

Комментарии

новости по теме

Министры обороны РК и РФ утвердили новую программу стратегического партнерства

09.11.2021, 20:51 35803
Министры обороны РК и РФ утвердили новую программу стратегического партнерства
Фото: МО РК
МОСКВА. 9 НОЯБРЯ. - Казахстанская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в Москву для участия в заседании Совета министров обороны государств - участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В преддверии заседания состоялась встреча глав оборонных ведомств Казахстана и России, сообщает пресс-служба МО РК. 
 
Генерал-лейтенант Мурат Бектанов и генерал армии Сергей Шойгу утвердили новую программу стратегического партнерства Казахстана и России на 2022-2024 годы. Программа разработана в развитие положений обновленного договора о военном сотрудничестве между двумя странами. 
 
В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе, а также вопросы военного и военно-технического сотрудничества. 
 
Стороны затронули аспекты практического взаимодействия в сфере боевой подготовки, в том числе участия в совместных учениях и Армейских международных играх в следующем году.
 

Президент РК принял маршала сената Польши

09.11.2021, 18:49 47575
Президент РК принял маршала сената Польши
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ. - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с маршалом (спикером) сената Польши Томашем Гродзким, находящимся в Казахстане с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Как бывший спикер парламента я придаю большое значение развитию межпарламентской дипломатии. С удовлетворением отмечаю, что нас связывают давние узы дружбы и широкий спектр направлений сотрудничества. Мы рассматриваем Польшу в качестве важного и надежного партнера Казахстана в Центральной Европе. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Польше, и испытываем большое уважение к вашему народу и вашей стране", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава нашего государства подчеркнул, что на уровне высшего руководства выстроен доверительный диалог, который находит свое продолжение и по линии законодательных органов двух стран.
 

Я думаю, что у нашего сотрудничества многообещающие перспективы. Ярким свидетельством этого масштабного взаимодействия стал ваш визит", - отметил президент Казахстана.

 
В свою очередь, Томаш Гродзкий выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и рассказал о продуктивных встречах с председателями обеих палат парламента Казахстана.
 

Мы надеемся, что визит в Казахстан придаст новый импульс развитию взаимосвязей между двумя странами. Позвольте искренне признать, что мы весьма впечатлены развитием вашей страны за 30 лет Независимости благодаря видению Первого Президента Казахстана. Наши народы начали свой путь развития в непростых условиях экономического кризиса. Достижения в развитии Казахстана, столицы Нур-Султана и демократические преобразования в Вашей стране произвели на нас сильное впечатление", - заявил спикер польского сената.

 
Собеседники отметили потенциал для наращивания связей двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной и образовательной сферах.
 
Томаш Гродзкий также поделился впечатлениями от поездки в Акмолинскую область, где состоялись его встречи с представителями польской диаспоры. Как подчеркнул глава верхней палаты парламента Польши, благодаря дружественному отношению и гостеприимству казахского народа в годы депортации поляки обрели в Казахстане свою вторую родину.
 
8 ноября президенты Казахстана и Польши в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы.
 

Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул

09.11.2021, 17:50 56593
Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул
Фото: moystambul.ru
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - 11-12 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул и примет участие в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Планируется, что в ходе саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений", - сообщил Берик Уали. 

 
Ожидается, что в рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч.
 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов