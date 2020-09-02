Госаппарат сократят на 25% к 2021 году - Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, объявил о перезагрузке системы государственной службы и сокращении госаппарата, передает Kazakhstan Today.

Так сложилось, что в системе государственного планирования главным планировщиком исполнителем и оценщиком выступает госаппарат. Это неправильно. Система государственного планирования должна обеспечить мобилизацию всех человеческих ресурсов, вовлечь частный сектор и общество в качестве полноценных партнеров на всех этапах планирования, исполнения, оценки. Следует прекратить подготовку государственных программ с большим количеством показателей и индикаторов. Пора перейти на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. В качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом. Проведение столь кардинальной реформы потребует пересмотра деятельности всего госаппарата. Здесь важное значение приобретает синергия в планировании и реализации реформ. Потребуется перезагрузить систему государственной службы", - сказал Токаев.

Он отметил, что пандемия и перевод большинства сотрудников госорганов на режим удаленной работы показали, что госаппарат можно и нужно сокращать.

Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственного сектора. В этом году следует сократить их на 10%, а в следующем году еще на 15%. Таким образом, задачу сокращения числа чиновников на 25% мы решим в 2021 году. В зависимости от результатов и с учетом цифровизации, мы примем решение и о дальнейшем сокращении", - сказал президент.

По его словам, за счет сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся работников.

Низкооплачиваемая госслужба обходится обществу слишком дорого. Недопонимание этого вопроса ведет к отрицательной селекции, потере компетенции и инициативы. И самое главное - к коррупции. Поэтому с 1 июля 2021 года следует внедрить факторно-балльную шкалу. Это приведет к усилению ответственности и мотивации госслужащих. Мы остро нуждаемся в новых профессиональных кадрах со свежими взглядами и инициативами. Государственная служба не должна превращаться в закрытую касту. В то же время важно обеспечить преемственность и институциональную память, не допуская падения профессиональных и этических требований", - сказал глава государства.

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