НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев активно принять участие в голосовании на выборах сельских акимов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
25 июля в Казахстане впервые пройдут прямые выборы сельских акимов. Это событие знаменует собой новый этап политической модернизации. Призываю избирателей принять активное участие в голосовании. Все необходимые преобразования в интересах народа следует воплотить в жизнь", - написал глава государства в Twitter.
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