26 тыс. человек трудоустроят по "Дорожной карте занятости" в Алматы

Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы по "Дорожной карте занятости" трудоустроят 26 тыс. горожан, передает Kazakhstan Today.

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рабочие места будут созданы на инфраструктурных проектах, реализация которых не останавливалась на период действия карантина, сообщила пресс-служба акима города.

В текущем году по "Дорожной карте занятости" планируется реализовать 214 проектов, где будет создано 26 тыс. рабочих мест.

В частности, начнется строительство 9 школ, 13 пристроек к уже функционирующим школам и 3 детских садов на 520 мест. Начнется ремонт имеющихся 95 детских садов. Помимо этого, планируется расширение в общей сложности на 64 койки Городской больницы №7.

Ряд проектов будет реализован с целью расширения и модернизации инженерно-транспортной инфраструктуры, сетей ЖКХ, благоустройства территорий. К примеру, в Наурызбайском районе планируется начало строительства новых сетей водоснабжения. Также начнется строительство дорог в четырех микрорайонах Алатауского и одном микрорайоне Турксибского района.

Во всех районах начался средний и мелкий ремонт дорог, будет проведен капитальный ремонт 363 дворов и благоустройство общественных территорий.

После реализации "Дорожной карты занятости" за счет строительства новых объектов будет создано 2045 новых постоянных рабочих мест.

За справками обращаться в Центр занятости населения города по телефонам +7 (727) 224-20-00, 221-66-11.

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