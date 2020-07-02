За первые 2 недели лета казахстанские аптеки заработали свыше 10 млрд тенге

Алматы. 1 июля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов (КГД) Минфина РК провел анализ фармдеятельности без выездных проверок, передает Kazakhstan Today.

Ввиду того что реализация медикаментов не облагается НДС, оборот лекарственных средств не входит в систему прослеживаемости товаров, позволяющей проследить историю товара от производителя до конечного потребителя. Поэтому анализ построен на показателях онлайн-ККМ (контрольно-кассовая машина. - Прим. агентства), по которым можно отслеживать, какую выручку получила аптека за определённый период", - пояснили в ведомстве.

По информации КГД, только за первые 2 недели лета, казахстанские аптеки заработали свыше 10 миллиардов тенге.

Всего по республике 3 527 предпринимателей, зарегистрировали 7674 онлайн-ККМ, с указанием вида деятельности - аптека. Необходимо отметить, что внедрение онлайн-ККМ позволяет проводить мониторинг суммы оборотов, не дожидаясь налоговой отчетности. Также выявляются предприниматели, не применяющие ККМ при расчетах за произведенную реализацию. К примеру, установлено, что 868 владельцев аптек вовсе не применяют онлайн-ККМ, при этом, деятельность свою не приостанавливали. 239 аптек выбивают чеки в определенные дни, в некоторые дни онлайн-ККМ не используется, то есть выручка по нулям. 99 аптек, дневная выручка которых составляет менее 5000 тенге. Есть аптеки, которые каждый день отражают одну и ту же выручку, например, ровно 700 или 1000 тенге. В итоге наиболее добросовестными и законопослушными оказались 60%, или 2137 аптек из 3527, которые отразили реальные обороты", - сообщили в КГД.

Комитет государственных доходов призывает граждан проявить гражданскую активность, требуя чеки при каждой покупке товаров, работ и услуг.

Начиная с 13 мая текущего года, комитет запустил ежегодную акцию "Требуй чек - выиграй приз!". Где за отправленные чеки, участники акции имеют шанс моментально получить денежные средства на баланс мобильного телефона. А в случае невыдачи чека, участники акции направляют жалобу через мобильное приложение, в случае подтверждения жалобы, могут получить гарантированные денежные средства на баланс мобильного телефона.

Вместе с тем возникает вопрос целесообразности введения ЭСФ (электронных счетов-фактур. - Прим. агентства) без НДС для лекарственных средств, что позволит отслеживать как оборот, так и ценообразование. Этот вопрос Комитетом государственных доходов будет проработан с заинтересованными государственными органами и бизнесом", - отметили в ведомстве.

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