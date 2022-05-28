Почти 76% казахстанцев поддерживают поправки в Конституцию - Институт общественной политики

Фото: Amanat
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - 75,9% казахстанцев готовы поддержать поправки в Конституцию. Сегодня на пресс-конференции Институт общественной политики при партии AMANAT представил итоги исследования Referendum: Halyq uni в рамках проекта "Алеумет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По мнению 67,9% граждан, конституционная реформа положительно повлияет на развитие страны. Так, согласно социологическим данным, большинство граждан положительно относятся к проведению референдума по изменению действующей Конституции РК. В частности, казахстанцы поддерживают:
- усиление механизмов защиты прав граждан - 80,1%,
- расширение участия населения в управлении страной - 76,8%,
- окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике - 73,5%,
- перераспределение ряда властных полномочий - 72,3%,
- усиление роли и повышение статуса парламента - 64,4%.
67,9% казахстанцев считают, что проведение референдума по конституционным поправкам положительно повлияет на развитие страны. 5 июня на избирательные участки намерены прийти две трети граждан", - подчеркнул секретарь партии Даулет Карибек.
По словам директора Института общественной политики Мадины Нургалиевой, у населения стабильно фиксируется запрос на перемены.
Результаты последних социологических замеров свидетельствуют о положительной оценке текущих общественно-политических процессов. 87,5% граждан в той или иной степени хотят изменений в жизни страны. 55,4% опрошенных занимают активную гражданскую позицию. Всего в исследовании приняли участие более 1700 респондентов во всех регионах страны", - сказала Мадина Нургалиева.
Стоит отметить, что в рамках проекта "Алеумет" исследования будут проводиться на регулярной основе с целью формирования системной социологии. Результаты будут публиковаться в Telegram-канале института @SocioExpert.
С помощью социологических исследований партия проводит скрининг общественного мнения, учитывая их в своей работе, а также оценивая и свою эффективность. Можно сказать, что мы "сверяем часы" с общественным мнением. Вся эта работа полностью соответствует духу концепции "слышащего государства" Касым-Жомарта Токаева", - сказал Даулет Карибек.
В свою очередь об агитационной кампании партии рассказал депутат мажилиса от AMANAT Саясат Нурбек. Народные избранники провели порядка тысячи встреч с жителями регионов. А всего в агитмероприятиях приняли участие более 220 тысяч человек.
Кроме того, в рамках агитационной кампании партийцы запустили республиканскую акцию по сбору предложений казахстанцев. С начала агитационной кампании поступило свыше 4,5 тысячи наказов. Среди них преобладают предложения и рекомендации социального и политического характера.
А заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований Айгуль Садвокасова проинформировала о международном опыте проведения плебисцитов.