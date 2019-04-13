77% от запрошенных на проведение выборов президента РК 12 млрд тенге пойдут на оплату труда членов избирательных комиссий

Фото: Казинформ

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Стало известно, на какие статьи расходов будут направлены 12 млрд тенге, запрошенные Центральной избирательной комиссией РК для проведения выборов президента РК 9 июня, передает Kazakhstan Today.

Общая сумма бюджетной заявки составляет 12 105 794 000 тенге, из которых 77% предусмотрены на оплату труда членов избирательных комиссий в период проведения выборов. Общее количество членов избирательных комиссий составляет 69 509 человек, в числе которых 43 945 работников бюджетных организаций (учителя, врачи, сотрудники библиотек и прочие), 2413 пенсионеров, 2401 самозанятых, 103 студента и другие", - сообщила пресс-служба ЦИК.

В соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" членам избирательных комиссий на период выборов устанавливается заработная плата в размере не менее трех минимальных заработных плат.

Центральная избирательная комиссия при составлении бюджетной заявки руководствовалась прежде всего строгим соблюдением принципов законодательства. Полагаем, что любой труд должен быть оплачен в соответствии с установленными нормами", - прокомментировали в ведомстве.

Оставшиеся 23% суммы бюджетной заявки предусмотрены на организацию и деятельность избирательных комиссий, аренду помещений, оплату труда консультантов, экспертов, членов лингвистической комиссии, выступления кандидатов, проведение публичных предвыборных мероприятий кандидатов, выпуск агитационных материалов кандидатов, транспортные расходы, изготовление информационных плакатов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства