03.03.2023, 11:01 30056
С начала года прокуратура защитила права 98 предпринимателей
В городе Алматы и Алматинской области внедрен специальный QR-код для подачи сигнала о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году мобильными группами по защите бизнеса прокуроров оперативно обработано 635 сигналов предпринимателей. В 98 случаях факты нарушений подтвердились, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
К примеру, отработан сигнал ИП "Омоева К.К.". Движение его транспортного средства было необоснованно ограничено для проведения налоговой проверки. Постановлением прокуратуры Павлодарской области от 28 февраля текущего года меры запретительно-ограничительного характера отменены, проверка прекращена, транспортное средство и груз возвращены предпринимателю", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В другом случае в мобильную группу прокуратуры Жамбылского района Алматинской области поступил сигнал от ИП "Дадашева К." по вопросу законности взимания налогов за рекламу.
По результатам его рассмотрения проведен анализ состояния законности в этой сфере. Установлено, что с предпринимателей региона незаконно взимались налоги за рекламу.
По акту надзора 63 предпринимателям оплаченные ими суммы выставлены на лицевые счета в виде переплаты.
В целом прокурорами по нарушениям в сфере предпринимательства отменено свыше 1,5 тысячи адмпроизводств на сумму 500 млн тенге, 900 незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов, к ответственности привлечено 112 лиц", - рассказали в ведомстве.
Наряду с этим в рамках поручения главы государства о беспрепятственном обращении предпринимателей в прокуратуру применяются цифровые решения.
В городе Алматы и Алматинской области внедрен специальный QR-код для подачи сигнала о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность.
Теперь в этих регионах предприниматели могут обратиться в мобильную группу, просто перейдя по QR-коду.Такие сигналы автоматически обрабатываются и попадают в базу данных прокуратуры. При необходимости прокурор реагирует с выездом на объект. Данный IТ-инструмент одобрен генеральным прокурором и его масштабирование включено в план мероприятий проекта Генеральной прокуратуры "Защита бизнеса", - проинформировали в Генпрокуратуре.
При нарушении прав предпринимателей можно обращаться напрямую 30-17-93 или +7-702-629-75-61 (мобильная группа Генеральной прокуратуры) либо по номерам, указанным на сайтах территориальных прокуратур.
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04.03.2023, 19:11 1236
Смаилов ознакомился с деятельностью Назарбаев Университета по развитию инноваций и внедрению науки в производство
За последние несколько лет количество научно-исследовательских проектов увеличилось со 146 до 366
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Попечительского совета АОО "Назарбаев Университет", на котором рассмотрены итоги деятельности организации за прошлый год и планы на предстоящий период, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Было отмечено, что университет продолжает расширять научную деятельность, в частности, за последние несколько лет количество научно-исследовательских проектов увеличилось со 146 до 366. Параллельно с этим вуз ведет работу по передаче своего опыта другим высшим учебным заведениям республики через тематические конференции и программы профессионального развития.
Еще одним масштабным проектом является участие Школы медицины Назарбаев Университета в развитии фармацевтического кластера Астаны, который реализуется в рамках поручения Главы государства по увеличению доли отечественных производителей на рынке лекарственных средств и медизделий. Кроме того, на базе университетского медцентра UMC проводится ряд сложных хирургических операций, некоторые из них - впервые в Казахстане.
Главе правительства также доложили о деятельности вуза в части развития инноваций и внедрения науки в производство. В 2022 году учеными университета получены патенты, в том числе международные, а также гранты на коммерциализацию. Например, проект по использованию роботов в борьбе с аутизмом был внедрен в 22 реабилитационных центрах республики.
Премьер-министр подчеркнул, что вузу нужно и дальше укреплять научно-исследовательскую деятельность, ее коммерциализацию с тем, чтобы отечественные прикладные разработки чаще находили свое применение в различных сферах.
В целом нужно проанализировать и при необходимости актуализировать показатели Стратегии развития университета до 2030 года и Программы развития научных исследований на 2021-2025 годы", - сказал Алихан Смаилов.
На заседании был также представлен доклад о некоторых достижениях студентов и выпускников вуза. В частности, речь шла о высоких результатах команды NU iGEM в ежегодном всемирном конкурсе iGEM по синтетической биологии, о публикациях научных статей в ведущих мировых журналах, а также о реализации студенческой инициативы "Университетский мост", направленной на обмен опытом и создание сети молодых исследователей по всему Казахстану.
Вместе с тем участники обсудили ряд организационных вопросов и реализацию инвестиционно-строительных проектов. Премьер-министру презентовали проект реконструкции административного здания в Алматы, которое будет использоваться как школа искусственного интеллекта университета, планы по увеличению мест в студенческих общежитиях и другие инициативы.
В заседании приняли участие председатель Национального банка Галымжан Пирматов, заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, первый заместитель руководителя администрации президента Тимур Сулейменов, руководители ряда других госорганов, президент АОО "Назарбаев Университет" Шигео Катсу и другие члены Попечительского совета.
04.03.2023, 09:48 8276
Количество рейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличилось в 2,5 раза
Фото: Depositphotos
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Ташкент. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Ташкенте 2 марта состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Узбекистана. Делегацию Республики Казахстан возглавил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, делегацию Республики Узбекистан - заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов. Стороны договорились увеличить количество разрешенных рейсов более чем в два раза по маршрутам Астана - Ташкент с 12 до 36 рейсов в неделю (рост 80%) и Алматы - Ташкент с 20 до 36 рейсов в неделю (рост 200%), а на остальных маршрутах до 4 рейсов в неделю", - проинформировали в Мининдустрии.
На основании достигнутых договоренностей с весенне-летнего периода текущего года авиакомпании "Эйр Астана" и "Uzbekistan Airways" планируют увеличение количества частот по маршруту Алматы - Ташкент с 14 до 20 рейсов в неделю и Астана - Ташкент с 6 до 12 рейсов в неделю.
Также в целях развития конкуренции и торгово-экономического сотрудничества и снижения стоимости авиабилетов достигнута договоренность о множественном назначении авиаперевозчиков по всем договорным маршрутам между Казахстаном и Узбекистаном.
Вместе с тем казахстанские авиаперевозчики планируют открытие прямых регулярных рейсов в Самарканд, Фергану, Бухару и Карши.
Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности полетов и авиационной безопасности.
Стороны договорились продолжить сотрудничество и обмен опытом для повышения уровня региональной авиационной безопасности и безопасности полетов.
03.03.2023, 15:42 22176
Список коррупционных преступлений расширили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в список коррупционных правонарушений внесли мошенничество, растрату чужого имущества и другие деяния.
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите" вступит в силу 7 марта.
Теперь в число коррупционных правонарушений попадают присвоение или растрата чужого имущества и мошенничество, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, и сопряжены с использованием им своего служебного положения.
Также ужесточена уголовная ответственность за давление на лиц, подлежащих государственной защите, в частности на тех, кто сообщил о коррупционном правонарушении, или за разглашение информации об их сообщении. Если у информатора возникнет трудовой спор с работодателем, его интересы должен защищать представитель компетентных органов, в которые была предоставлена информация о коррупционном нарушении.
При поступлении на должность в госорганы работодатель обязан проверить, не совершал ли претендент на должность в прошлом коррупционных преступлений.
Также сотрудника госорганов могут освободить от занимаемой должности за несоответствие расходов его доходам.
Напомним, в Казахстане усилен закон "О противодействии коррупции". Вводится ответственность за необоснованное обогащение через контроль за соответствием расходов и доходов госслужащих.
02.03.2023, 19:22 45546
Канцелярии Назарбаева сократили бюджет на год
Фото: elbasy.kz
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах заседания сената вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал подробности финансирования канцелярии первого президента в 2023 году.
В рамках уточненного бюджета мы минусуем в районе 130 миллионов тенге от канцелярии первого президента. Оставшиеся средства заложены в районе 1-1,5 миллиарда тенге, из них в районе 130 миллионов минусуется. Только на этот год", - заявил Даурен Темирбеков.
Напомним, 15 февраля президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подписан Конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".
С принятием закона первый президент РК Нурсултан Назарбаев лишается привилегии первого главы государства, останется только историческая роль основателя государства. Также снимается неприкосновенность с близких родственников первого президента. Теперь права Елбасы будут гарантироваться законом о президенте, который содержит статью об экс-президентах РК.
02.03.2023, 18:16 48446
На весеннюю вакцинацию сельхозживотных и птиц выделено более 66 млн доз ветпрепаратов
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Около 172 млн доз вакцин против 23 видов болезней сельхозживотных и птиц будет обеспечено в этом году для сохранения ветеринарно-санитарной безопасности Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.
Республиканский запас препаратов был сформирован в 2022 году.
На сегодняшний день в наличии у местных исполнительных органов имеется более 66 млн доз ветеринарных препаратов, 20,7 млн ушных бирок и 10 млн шприц-пробирок. Также обеспечены всеми необходимыми диагностикумами ветеринарные лаборатории страны. Все ветеринарно-профилактические мероприятия проводятся своевременно согласно установленному плану мероприятий", - сообщили в ведомстве.
Минсельхоз также намерен продлить запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА".
Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", - говорится в тексте документа.
Напомним, запрет был введен 6 сентября прошлого года.
Сегодня также стало известно, что Казахстан планирует ввести запрет на вывоз удобрений. Соответствующий проект приказа Комитета индустриального развития МИИР РК опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 марта 2023 года.
Приказом планируется запретить вывоз из Казахстана аммофоса и нитрата аммония (селитры).
Напомним, в минувшем году в Казахстане было зафиксировано множество случаев заболевания людей и домашних животных бруцеллезом. Так, в Шымкенте из-за больных коров и овец 21 человек заразился бруцеллезом. Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Они напомнили, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллезом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.
В 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
02.03.2023, 17:34 50421
Финансирование научной деятельности в Казахстане увеличат в 3,5 раза
Фото: primeminister.kz
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе по созданию академического городка в Қонаеве.
Президент также был проинформирован об открытии трех представительств международных университетов в 2022 году и предстоящем создании пяти новых филиалов в 2023 году", - сообщает Акорда.
Кроме того, министр представил проект концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, которая объединила в себе все стратегические задачи и показатели развития отрасли.
Главе государства было доложено об увеличении заработных плат научных сотрудников в 2 раза и введении прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Финансирование научной деятельности в ближайшие 3 года будет увеличено в 3,5 раза.
Министерство планирует поэтапно увеличивать стипендии студентов и магистрантов, а также ежегодно в течение 7 лет вводить 10 тысяч новых мест в студенческих общежитиях.
Также, по словам Нурбека, прорабатывается вопрос о внедрении новой модели администрирования науки и создании центров академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность расширения доступа к высшему образованию и развитию университетской инфраструктуры. Он также отметил необходимость перехода к новой модели администрирования науки в ближайшее время.
Ранее глава министерства рассказал о планируемых поправках в закон "О науке".
Мы приняли очень серьезные шаги по повышению статуса ученых. Так, мы возвращаем базовое финансирование наших институтов. Теперь 12 институтам, которые занимаются фундаментальной наукой, возвращено прямое финансирование. Чтобы ученые не бегали, не искали финансирования, не ждали результатов грантов, а получали стабильное ежегодное финансирование на продолжение своих исследований", - сообщил Нурбек.
02.03.2023, 15:41 52821
Абаев назначен заместителем генерального секретаря СНГ
Фото: primeminister.kz
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Даурен Абаев назначен на должность заместителя генерального секретаря СНГ.
Информацию подтвердили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ, передает Tengrinews.kz.
Да, мы получили соответствующую ноту из МИД Республики Казахстан о том, что на смену Жумаханову Бекетжану Махатжановичу прибудет Даурен Аскербекович Абаев. Он займет должность заместителя генерального секретаря СНГ. Ожидаем его 7 марта. Полагаем, что его опыт будет востребован в исполнительном комитете СНГ", - сообщили в исполкоме.
Даурен Абаев родился 18 апреля 1979 в Алматинской области.
В 2001 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международное право", в 2006 - Лейденский университет, в 2014 году - Евразийский гуманитарный институт.
Трудовой стаж:
- с 2001 по 2003 год - референт, атташе, третий секретарь МИД РК;
- в 2003 году - третий секретарь посольства РК в Азербайджане;
- с 2003 по 2007 год - второй секретарь, временный поверенный в делах РК в Нидерландах;
- 2007 год - начальник отдела пресс-службы МИД РК;
- с 2007 по 2008 год - эксперт, консультант протокола президента РК;
- с 2008 по 2009 год - заместитель пресс-секретаря президента РК;
- с 2009 по 2011 год - государственный инспектор администрации президента РК;
- с 2011 года - пресс-секретарь президента РК;
- в июле 2013 года назначен советником президента РК;
- с 2016 по 2019 год - министр информации и коммуникаций РК.
- с 2019 по 2020 год - министр информации и общественного развития РК;
- с мая 2020 года по январь 2022 года - первый заместитель руководителя администрации президента;
- с января 2022 года по январь 2023 года - министр культуры и спорта РК.
02.03.2023, 13:33 54131
Минфин Казахстана ожидает заявки на ремонт школ за счет изъятых у коррупционеров денег
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Казахстана ждет заявок на ремонт школ за счет средств, изъятых у коррупционеров, сообщил заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.
В настоящее время мы ожидаем от Министерства просвещения заявок. Мы будем в первую очередь ремонтировать те школы, где есть такая необходимость. Это трехсменные школы, где необходимо произвести ремонт, где нужно завершить определенные перестройки для расширения данной школы. Сейчас идет процесс принятия заявок. Как только сформулируем эти заявки, вынесем на республиканскую бюджетную комиссию, потом эти деньги направятся в соответствующие регионы", - сказал Жамаубаев в кулуарах сената.
Он уточнил, что счет открыт в казначействе Министерства финансов. На нем находится порядка 120 млрд тенге.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу 1 сентября 2022 года, поручил строить школы на средства, изъятые у коррупционеров. Президент пообещал, что до 2025 года будет создано 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.
Кроме того, Ерулан Жамаубаев сообщил журналистам, что Минфин рассмотрит возможность изменения правил передачи люксового имущества в государственную собственность.
Да, данный факт (передачи конфискованного люксового автомобиля Lexus LX 570 Генпрокуратуре. - Прим. редакции) мне известен. Я уже дал соответствующему комитету госимущества приватизации пересмотреть данные правила. Мы обсудим, посмотрим, возможно, будут какие-то изменения", - сказал Жамаубаев.
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