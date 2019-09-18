Акмолинская область готова к отопительному сезону на 99%

Фото: aqmola.gov.kz

Кокшетау. 17 сентября. Kazakhstan Today - Вопросы уборочной кампании, подготовки к отопительному сезону, задачи по достижению целевых показателей социально-экономического развития региона рассмотрены на аппаратном совещании в акимате Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

С 30 августа на большей части региона шли обильные дожди, и выпала двухмесячная норма осадков. Погодные условия затруднили проведение уборочных работ. Аким области Ермек Маржикпаев поручил акимам районов совместно с управлением сельского хозяйства принять необходимые меры по ускорению темпов уборки урожая и обеспечению ГСМ, сообщила пресс-служба главы региона.

Наша задача - вовремя убрать с полей пшеницу и доставить в закрома. Нужно максимально сконцентрироваться, конструктивно работать с сельхозтоваропроизводителями. До 26 числа прогнозируется сухая погода", - отметил руководитель региона.

На сегодня готовность к отопительному сезону составляет 99%. Отопление планируют запустить исходя из графиков и погодных условий. В первую очередь к теплоснабжению начнут подключать объекты социальной сферы.

Об исполнении доходной и расходной части бюджета, объеме строительных работ, реализации Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны, спецпроекта "Ауыл - ел бесiгi" доложили заместители акима области Канат Идрисов и Аскар Муратулы. Аким области поручил по итогам 9 месяцев обеспечить исполнение показателей социально-экономического развития.

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