Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что Первым Президентом Казахстана – Елбасы перед МВД поставлена задача по формированию нулевой терпимости к правонарушениям.

Работа полиции находится под пристальным вниманием всего общества. Ваша служба непосредственно соприкасается с интересами граждан страны и ее безопасностью. Поэтому работа МВД должна быть организована четко, системно. Полиция должна быть более открытой. Для этого нужен диалог с обществом. В этих целях мы продолжим реформу правоохранительной системы, начатую Елбасы. Её ключевая задача - неукоснительное обеспечение защиты прав казахстанцев", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отмечая стабильность криминогенной ситуации в стране, президент Казахстана указал на направления, которые требуют усиления работы органов внутренних дел. В их числе: отсутствие эффективного взаимодействия полиции с обществом, недостаточная работа по предотвращению краж скота, мобильных телефонов и автомобильных запчастей, слабое противодействие наркобизнесу. Кроме того, глава государства акцентировал внимание на необходимости снижения смертности на дорогах, усиления работы по профилактике правонарушений на местах и защите наших сограждан от последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

"Основное требование к полиции - эффективная работа, а ключевой критерий оценки эффективности - доверие населения. Люди жалуются на то, что полицейские зачастую ведут себя грубо или некомпетентно. В некоторых случаях сами нарушают закон и правила, в особенности на дорогах. МВД в рамках проводимой реформы необходимо предусмотреть комплекс системных мер для сохранения опытных и честных профессионалов, а также жесткого отбора молодых компетентных сотрудников с акцентом на устойчивый антикоррупционный иммунитет", - поручил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также одобрил принимаемые меры по специализации отдельных подразделений полиции на работе с иностранными туристами, подчеркнув, что обеспечение их безопасности является важнейшей составляющей благоприятного инвестиционного климата.

Вместе с тем президент Казахстана поблагодарил рядовых сотрудников полиции, которые, рискуя своей жизнью, приходят на помощь людям, и заверил, что государство будет оказывать серьезную поддержку сотрудникам МВД и их семьям.

Заслушав отчетную информацию министра внутренних дел Е. Тургумбаева, Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству внутренних дел выстроить системную работу по выполнению поставленных задач, активно использовать возможности средств массовой информации и социальных сетей, а правительству обеспечить деятельность МВД необходимыми ресурсами.

В завершение глава государства отметил, что исполнение поручений данных на коллегии будет находиться на постоянном контроле администрации президента и секретаря Совета безопасности.

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