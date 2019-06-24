Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Сегодня, 23 июня, в Казахстане отмечают День полиции и День государственного служащего, передает Kazakhstan Today .

Напомним, в 1992 году Верховный Совет Республики Казахстан принял закон "Об органах внутренних дел Республики Казахстан". Это был первый правовой акт, определивший задачи и функции казахстанской полиции. В 2007 году указом главы государства 23 июня был официально утвержден Днем полиции.

20 декабря 2002 года 57-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о провозглашении 23 июня Днем государственной службы ООН и призвала государства-члены ООН определить этот день в каждой стране.

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