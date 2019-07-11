Ильяс Испанов назначен председателем Комитета по государственным материальным резервам МНЭ

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Сегодня министр национальной экономики РК Руслан Даленов представил коллективу ведомства нового председателя Комитета по государственным материальным резервам Ильяса Испанова, передает Kazakhstan Today.

Испанов родился в 1976 году. Окончил институт рынка при Казахской государственной академии управления, Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Яссауи, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

В разные годы работал начальником Сарыагашского районного отдела банка республиканского бюджета, заведующим счетно-кассового отделения города Сарыагаш Шымкентского филиала ОАО "Темирбанк", заместителем председателя ПК "Куркелес".

В 2002-2005 годы - первый заместитель начальника департамента таможенного контроля Астаны.

В 2005-2006 годы работал заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Минфина РК.

В 2006-2013 годы - администратор судов Астаны, первый заместитель председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК, директор департамента информатизации и защиты информационных ресурсов Генеральной прокуратуры РК.

В 2013-2016 годы - руководитель департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.

С 2016 по 2019 годы занимал должность акима города Актобе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства