Азамат Майтиев освобожден от должности главы Комитета МНЭ РК

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Азамат Майтиев освобожден от должности председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Приказом министра национальной экономики РК Майтиев Азамат Бакдаулетович освобожден от должности председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей", - говорится в сообщении.

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