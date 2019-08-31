Президент поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает Kazakhstan Today.

"Уважаемые соотечественники! Поздравляю всех вас с Днем Конституции Республики Казахстан! История убедительно свидетельствует о стремлении нашего народа к верховенству закона, обеспечению основных прав и свобод человека. Конституция Казахстана, вобрав в себя лучший мировой опыт и практику, а также исторические и национальные традиции, служит прочным фундаментом единства народа и Независимости нашего государства. В следующем году мы будем отмечать 25-летие нашего Основного закона, который все эти годы является прочной гарантией созидания и прогресса", - сказал глава государства.

Он отметил, что, сформировав целостную правовую и социально-экономическую систему, Казахстан взял курс на всестороннюю модернизацию. В ее основе План нации и институциональные реформы, разработанные Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.

Наша цель – качественный экономический рост, обеспечение социальных потребностей народа, повышение его уровня жизни, а также совершенствование политической системы государства. Наша Конституция будет и впредь успешно служить интересам наших граждан, способствовать дальнейшему развитию Республики Казахстан. Желаю всем казахстанцам здоровья, благополучия и успехов!", - заключил Токаев.

Напомним, 30 августа отмечается День Конституции. День Конституции РК является государственным праздником. Конституция Республики Казахстан была принята на всенародном референдуме 30 августа 1995 года.

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