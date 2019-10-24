Казахстан признан страной, свободной от птичьего гриппа

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) признала Казахстан страной, свободной от птичьего гриппа, передает Kazakhstan Today.

Это большая заслуга всей Ветеринарной службы Республики Казахстан, в том числе коллектива Министерства сельского хозяйства, Комитета ветеринарного контроля и надзора, Казахского научно-исследовательского института ветеринарии", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Птицеводческая отрасль является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса Казахстана, основными направлениями которого являются яичное и мясное

"Данный статус позволит реализовать экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса, а также позитивно повлияет на экономическое развитие и имидж Казахстана. Надо отметить, что эти меры направлены на реализацию поручения президента по открытию новых рынков", - отметили в ведомстве.

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