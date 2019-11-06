В текущем году по госпрограмме "Нурлы жер" в Акмолинской области введут в строй 5 тыс. квартир

Кокшетау. 5 ноября. Kazakhstan Today - Более 500 тыс. квадратных метров жилья планируется ввести в текущем году по госпрограмме "Нурлы жер" в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

За два года реализации программы "Нурлы жер" в Акмолинской области сдано свыше 900 тыс. квадратных метров жилья. Квартирный вопрос решили более 8000 семей. В 2019 году планируется ввести 501 тыс. квадратных метров, или 5000 квартир. Из них 404 тыс. квадратных метров уже введено за 9 месяцев текущего года, сообщил на брифинге представителям СМИ руководитель управления строительства Акмолинской области Марат Аубакиров.

В Акмолинской области программа жилищного строительства ведется по всем направлениям. В 2019 году на жилищное строительство предусмотрено 11,4 млрд тенге, в том числе из средств республиканского бюджета 7,5 млрд тенге, областного - 2,4 млрд тенге и 1,5 млрд тенге средств, привлеченных АО "Байтерек девелопмент" путем выпуска государственных ценных бумаг", - цитирует Аубакирова Региональная служба коммуникаций областного управления внутренней политики.

Руководитель управления строительства подробно остановился на реализации направлений программы.

За два года построено 20 арендных домов или 674 квартир. Ведется строительство 23 жилых арендных домов без права выкупа в городах Кокшетау, Макинске, Атбасаре, Степногорске, Державинске, поселке Шортанды, селах Жаксы, Зеренда и Егиндыколь, в ауле Косшы Целиноградского района. За текущий период введены 5 домов площадью 13,0 тыс. квадратных метров с 235 квартирами. Из них три 40-квартирных жилых дома в городе Кокшетау, один 40-квартирный дом в Макинске и один 75-квартирный дом в Державинске. Планируется ввод 14 домов, это 618 квартир, из них 148 - для многодетных семей. В текущем году при плане обеспечения жильем 177 малообеспеченных многодетных семей его обладателями станут 184 семьи данной категории. В том числе для 148 многодетных семей будет построено арендное жилье в городах Кокшетау и Степногорске, Атбасарском, Буландынском и Шортандинском районах", - добавил Аубакиров.

По его словам, также будет выкуплено жилье для 36 малоимущих семей в Степногорске, Аккольском, Аршалынском, Атбасарском, Буландынском, Бурабайском, Есильском, Зерендинском и Целиноградском районах. В пяти регионах области разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 19 кредитных многоквартирных жилых домов (1140 квартир): в Аккольском и Целиноградском районах, а также в районе Биржан сала, городах Кокшетау и Степногорске.

Глава управления рассказал и о строительстве объектов социальной сферы на территории области.

В текущем году ведется реализация 15 объектов образования, 6 объектов здравоохранения, 4 объекта спорта. Жилищное, а также социальное строительство активно развивается. Все это активно способствует значительному улучшению жилищных, социальных условий граждан, повышению темпов роста строительства. В связи с этим управлением прилагаются все усилия для достижения плановых показателей и поставленных задач", - подчеркнул он.

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