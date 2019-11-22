Статус двух пунктов пропуска на границе с Кыргызстаном станет международным

Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, реализация соглашения позволит разгрузить автомобильные пункты пропуска "Кордай" и "Карасу". Также планируется перевести статусы автомобильных пунктов пропуска "Сартобе" и "Аухатты" с "двустороннего" на "многосторонний международный", а название пункта пропуска "Нововоскресеновка" будет изменено на "Сыпатай батыр".

В настоящее время между РК и КР функционируют 11 автомобильных пунктов пропуска. Из них 5 - многосторонних международных и 6 - двусторонних. В 2010 году ввиду низкой интенсивности были закрыты 4 автомобильных пунктов пропуска (Бесагаш, Алатау, Жайыл и Камышановка).

По данным МИИР, в год через семь пунктов пропуска проходят порядка 11 млн человек, 1,7 млн транспортных средств, из которых 400 тыс. - грузовых транспортных средств.

Вместе с тем в 2018 году объем перевозок грузов между Казахстаном и Кыргызстаном вырос на 43% и составил 1,7 млн тонн (1,4 млн тонн экспорт или 82%, 0,3 млн тонн импорт или 18%).

Реализация закона улучшит дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном и положительно отразится на товарообороте государств Центрально-Азиатского региона, отметили в МИИР.

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