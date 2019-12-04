Правительство РК рассмотрело проект госпрограммы развития регионов до 2025 года

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен проект Государственной программы развития регионов (ГПРР) до 2025 года, передает Kazakhstan Today.





Реализация ГПРР позволит достичь уровня урбанизации страны не менее 62% к 2025 году, повысить конкурентоспособность регионов, улучшить транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру и в целом качество жизни населения, сообщается на официальном портале премьер-министра. РК.

Общий объем финансирования новой Госпрограммы до 2025 года составит порядка 1,3 трлн тенге. Приоритетами определены развитие: четырех агломераций (центров роста) с центрами в городах "первого уровня" - Столичная, Алматинская, Шымкентская и Актюбинская агломерации; 14 урбанизированных зон с центрами в городах "второго уровня" - областных центров и города Семея; 18 приграничных малых городов с прилегающими территориями, а также моногородов с населением более 50 тыс. человек; опорных и спутниковых сельских населенных пунктов в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі". 3477 опорных и спутниковых сел будут полностью обеспечены объектами и услугами, в соответствии с системой региональных стандартов. Повысится качество жизни порядка 7 млн сельчан или 90% сельского населения.

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в стратегии "Казахстан-2050" и на недавнем расширенном совещании с филиалами партии "Nur Otan" обозначил необходимость доведения доли городского населения страны до 70% к 2050 году. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем послании народу Казахстана отметил важность урбанизации страны и поручил принять действенные меры по управлению миграционными процессами", - сказал А. Мамин.

Глава правительства подчеркнул, что урбанизация имеет важнейшее значение для повышения доходов и качества жизни людей. За последние пять лет численность населения крупных городов Казахстана увеличилась на 15%. В настоящее время доля городского населения в Казахстане составляет 58,2%.

"Мы стремимся к тому, чтобы процесс урбанизации стал четко управляемым, и поэтому необходимо и далее проводить взвешенную политику развития городов. При этом наша главная задача - повысить качество жизни сельского населения, создать инфраструктуру, близкую к городской. И такие примеры уже есть", - сказал А. Мамин.

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