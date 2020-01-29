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Правительство утвердило концепцию Программы управления водными ресурсами РК на 2020-2030 годы

28.01.2020, 11:52 8182
Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Правительство РК сегодня в ходе заседания утвердило концепцию Программы управления водными ресурсами РК на 2020-2030 годы, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, ежегодные поверхностные водные ресурсы РК составляют около 100 кубических километров, из них более 44% формируются за пределами страны. 67% водопотребления приходится на сельское хозяйство, 30% - промышленность, остальное - на хозяйственно-бытовые нужды. К 2040 году ожидается рост водопотребления Казахстана на 56%, пишет primeminister.kz.
 
Программа управления водными ресурсами Казахстана на 2020-2030 годы направлена на сохранение к 2030 году водного баланса на уровне 100 кубических километров за счет увеличения дополнительных поверхностных водных ресурсов: строительство новых водохранилищ на 5-7 кубических километров, водосбережение до 5 кубических километров, использование подземных вод до 15 кубокилометров.
 
Также к указанному периоду планируется снизить потребление воды на единицу ВВП с 91,2 до 73,0 кубометров на $1 тыс., построить 26 новых гидротехнических сооружений, реконструировать 182 республиканских, 300 коммунальных гидротехнических сооружений.
 
Вместе с тем документ предусматривает строительство новых ирригационных систем для увеличения орошаемых земель с 1,7 до 3 млн гектаров, увеличение протяженности облицованных магистральных и распределительных каналов с 3423 до 19 тыс. километров.
 
Материально-техническое оснащение бассейновых инспекций будет повышено до 100% обеспеченности, а лесистость водосборных площадей - с 1 до 200 тыс. гектаров.
 
Программа управления водными ресурсами Казахстана на 2020-2030 годы будет включать 10 основных направлений: международное сотрудничество, обновление правовой базы, институциональное реформирование, модернизация и реконструкция водохозяйственной инфраструктуры, изучение международного передового опыта по созданию рынка воды, цифровизация водного хозяйства, внедрение проекта Smart Water, экологически оптимальное использование водных ресурсов, подготовка специалистов водной отрасли с современными навыками и реализация важных национальных водных проектов.
 

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев ставят перед нами задачу повышения эффективности использования и охраны водных ресурсов страны. В этой связи разработана Концепция Программы по управлению водными ресурсами. Она отвечает нашим стратегическим целям и находит поддержку в парламенте. Концепция обсуждалась с участием отраслевых экспертов, депутатов и членов фракции "Нур Отан", - сказал премьер-министр Аскар Мамин, поручив обеспечить качественную разработку программы. 

 

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