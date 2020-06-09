Назначен руководитель управления зеленой экономики Алматы

Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя Управления зеленой экономики назначена Ливинская Наталья, передает Kazakhstan Today.

Наталья Ливинская имеет два высших образования, магистр международных отношений. Трудовую деятельность начала менеджером проекта в частной компании. Также работала преподавателем кафедры регионоведения АО "Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана". В государственной структуре работает с 2013 года. Занимала должность руководителя Центра урбанистики АО "Центр развития города Алматы". В 2019 году работала заместителем руководителя управления урбанистики и городского планирования города Алматы", - сообщили в городском акимате.

До сегодняшнего дня занимала должность советника акима по урбанистике.

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