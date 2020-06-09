Назначен руководитель управления зеленой экономики Алматы

Наталья Ливинская имеет два высших образования, магистр международных отношений. Трудовую деятельность начала менеджером проекта в частной компании. Также работала преподавателем кафедры регионоведения АО "Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана". В государственной структуре работает с 2013 года. Занимала должность руководителя Центра урбанистики АО "Центр развития города Алматы". В 2019 году работала заместителем руководителя управления урбанистики и городского планирования города Алматы", - сообщили в городском акимате.
До сегодняшнего дня занимала должность советника акима по урбанистике.
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