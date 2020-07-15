В Казахстане создадут комиссию по земельной реформе

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин поручил создать комиссию по земельной реформе, передает Kazakhstan Today.
Министерству сельского хозяйства до конца текущей недели поручаю внести проект решения о создании комиссии по земельной реформе", - сказал Мамин в ходе заседания правительства.
Он отметил, что комиссия должна выработать конкретные предложения по дальнейшему использованию земельных ресурсов.
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