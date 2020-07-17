Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане продлили отмену курсирования ряда поездов, передает Kazakhstan Today.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции "СОVID-19" временно продлевается отмена курсирования по числам следующих пассажирских поездов:

1. №31/32 Алматы-2 - Павлодар отправлением из Алматы-2 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31 июля и 2 августа, прибытием/отправлением из Павлодара 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 июля и 1, 3 августа, прибытием в Алматы-2 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 июля и 2, 4 августа - на 10 рейсов;

2. №258/257 Нур-Султан-1 - Достык отправлением из Нур-Султана-1 19, 26 июля и 2 августа, прибытием/отправлением в Достык и из Достыка 20, 27 июля и 3 августа, прибытием в Нур-Султан-1 21, 28 июля и 4 августа - на 3 рейса;

3. №3/4 Нур-Султан / Нурлы Жол - Алматы-2 отправлением из Нур-Султана / Нурлы Жол 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля и 2 августа, прибытием/отправлением из Алматы-2 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля и 1, 3 августа, прибытием в Нур-Султан / Нурлы Жол 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля и 2, 4 августа на 8 рейсов;

4. №68/67 Нур-Султан / Нурлы Жол - Оскемен-1 отправлением из Нур-Султана / Нурлы Жол 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля и 1 августа, прибытием/отправлением из Оскемен-1 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля и 2 августа, прибытием в Нур-Султан / Нурлы Жол 22, 24, 26, 28, 30 июля и 1, 3 августа на 7 рейсов.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру 105.

Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии", - отметили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства