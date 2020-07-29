Освобождён от должности начальник Сарысуского районного отдела полиции Жамбылской области

Тараз. 28 июля. Kazakhstan Today - За нарушение служебной этики начальник Сарысуского РОП Жамбылской области Куаныш Бекхожаев освобождён от занимаемой должности, передает Kazakhstan Today.
В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеопубликация, предоставляющая факт неуставных взаимоотношений сотрудников полиции. Данный инцидент произошел 4 июня 2020 года в Сарысуском районном отделе полиции Жамбылской области. Управлением собственной безопасности по данному факту проведено служебное расследование. За грубое нарушение служебной этики начальник Сарысуского РОП Куаныш Бекхожаев освобождён от занимаемой должности", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейский толкает подчиненных. Отмечается, что это начальник Сарысуского районного отдела полиции Жамбылской области.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Новый день - новые герои. Вот такого стиля руководства придерживается начальник Сарысуского районного отдела полиции Жамбылской области Куаныш Беккожаев. Потом только не надо удивляться, если в ответ тоже прилетит. Инфо: Kozachkov Offside #жамбылоблысы #казахстан
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства