Освобождён от должности начальник Сарысуского районного отдела полиции Жамбылской области

Тараз. 28 июля. Kazakhstan Today - За нарушение служебной этики начальник Сарысуского РОП Жамбылской области Куаныш Бекхожаев освобождён от занимаемой должности, передает Kazakhstan Today.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеопубликация, предоставляющая факт неуставных взаимоотношений сотрудников полиции. Данный инцидент произошел 4 июня 2020 года в Сарысуском районном отделе полиции Жамбылской области. Управлением собственной безопасности по данному факту проведено служебное расследование. За грубое нарушение служебной этики начальник Сарысуского РОП Куаныш Бекхожаев освобождён от занимаемой должности", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейский толкает подчиненных. Отмечается, что это начальник Сарысуского районного отдела полиции Жамбылской области.





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