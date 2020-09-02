Новый экономический курс Казахстана будет базироваться на семи принципах - Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Семь принципов, на которых будет базироваться новый экономический курс РК, озвучил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Длительный нефтяной суперцикл, похоже, завершился. Следует быть готовым к совершенно новой конъюнктуре мирового рынка. Создание по-настоящему диверсифицированной технологичной экономики для нас не просто необходимость. Этот путь уже безальтернативен. При этом экономика обязана работать на повышение благосостояния народа. Усиливающийся общественный запрос на справедливое разделение выгод от роста национального дохода, на эффективные социальные лифты, обязательно должен найти положительный ответ. Поэтому новый экономический курс нашей страны должен базироваться на семи основных принципах", - заявил Токаев.

Глава государства перечислил новые принципы:

1) справедливое разделение благ и обязанностей;

2) ведущая роль частного предпринимательства;

3) честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей;

4) рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики;

5) развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа;

6) озеленение экономики, охрана окружающей среды;

7) принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом.

При этом мы должны исходить из наших конкурентных преимуществ и реальных возможностей", - сказал президент.

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