Токаев поручил урегулировать закупки в квазигоссекоре

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать закон о госзакупках в квазигосударственном секторе.

По моему поручению был принят закон, улучшивший систему закупок госорганов. Однако закупки национальных компаний все еще остаются непрозрачными и малодоступными для рядовых предпринимателей. Поручаю до конца года разработать единый закон, распространяющийся на все закупки квазигоссектора", - сказал Токаев сегодня, озвучивая послание народу Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что все регулируемые закупки должны осуществляться максимально прозрачно и исключительно через единое окно закупок.

По словам Токаева, объем регулируемых закупок составляет около 15 трлн тенге, или пятую часть ВВП. Он поставил перед правительством и акимами максимально задействовать этот потенциал, который окажет прямой эффект на развитие промышленности в РК.

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