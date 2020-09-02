Токаев поручил отойти от карательной системы госнадзора

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть принципы госнадзора за предпринимательской деятельностью, передает Kazakhstan Today.

Регуляторная система по-прежнему остается громоздкой, даже карательной. Базовые принципы регуляторной политики должны быть изменены. Госрегулирование может быть оправдано только защитой здоровья граждан и экологии. Законодательно и на практике следует зафиксировать преобладание сущности над формой: здравый смысл и содержание могут превалировать над жесткими юридическими нормами", - сказал глава государства, озвучивая послание народу Казахстана.

Он подчеркнул, что трехлетний мораторий на проверки предоставляет хорошую возможность внедрить такое регулирование "с чистого листа". Начать следует с наиболее коррупциогенных сфер: архитектурно-строительной деятельности, санэпиднадзора, ветеринарии, сертификации и других.

Поручаю в течение следующего года разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса. Повторю: любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должны восприниматься как тягчайшее преступление против государства", - сказал президент.

Он также призвал предпринимателей в случае неправомерного нажима на них чиновников смело обращаться в органы прокуратуры.

Вместе с тем глава государства отметил, что поддержка предпринимательства означает и особое внимание среднему бизнесу, который содержит в себе ключевые компоненты рыночного успеха. Такие компании должны быть ориентированы не только на внутренний, но и на внешние рынки.

Поручаю правительству запустить программу экспортной акселерации, направленной на средние несырьевые предприятия, чтобы обеспечить целевую поддержку от идеи до результата. Главным результатом работы по развитию МСБ должно стать увеличение к 2025 году его доли в ВВП до 35%, а числа занятых - до 4 млн человек", - заключил президент.

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