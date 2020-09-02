Нур-султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Социальный кодекс страны, передает Kazakhstan Today.

В целом нам необходима новая парадигма социальной политики", - заявил президент в своем послании народу Казахстана.

Он рассказал, что сфера социального обеспечения регулируется 17 законами и десятками подзаконных актов.

Это привело к сложности и разрозненности регулирования. Результат - размытость ответственности государства, непонимание гражданами собственных прав", - пояснил Токаев.

Он также подчеркнул, что следует принять меры по цифровизации социальных платежей. Для этого нужно внедрить цифровой "социальный кошелек" гражданина, а также создать соответствующую товаропроводящую систему.

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