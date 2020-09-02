Токаев поручил составить долгосрочный прогноз обеспечения кадрами медучреждений

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 миллиардов тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие, передает Kazakhstan Today.

Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил. Например, ценить труд врача. А ведь медицинские работники когда-то оказались на периферии государственного внимания. Разумеется, важность профессии врача должна подкрепляться и материально", - сказал президент.

Он поручил при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 миллиардов тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие. И подчеркнул, что делать это необходимо на системной основе.

Правительству предстоит кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи. Она должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе сельчанам. Следует принять меры по возрождению транспортной медицины для отдаленных регионов", - сказал глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, чтобы создать эффективное сельское здравоохранение в течение трех лет понадобится обеспечить все сельские населенные пункты фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями.

Пандемия остро поставила вопрос о подготовке докторов редких специальностей: эпидемиологов, инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов, кардиологов. Поручаю правительству составить долгосрочный (может быть, на 10 лет) прогноз обеспечения кадрами медицинских учреждений", - сказал президент.

Он отметил, что меры по дальнейшему развитию национального здравоохранения позволят полностью оснастить необходимым оборудованием все медицинские организации, на 50% обновить коечный фонд, заменить устаревшую инфраструктуру, довести ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет.

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