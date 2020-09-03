Мажилис приступил к законодательной реализации послания президента

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня под председательством Нурлана Нигматулина состоялось первое в VI парламентской сессии пленарное заседание мажилиса, передает Kazakhstan Today.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание депутатского корпуса на приоритетах, обозначенных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в послании народу Казахстана, сообщила пресс-служба палаты.

В своем послании президент страны Касым-Жомарт Токаев представил всеобъемлющий план действий по 11 приоритетным направлениям развития страны. Это и вопросы социального благополучия граждан, развития системы образования, здравоохранения, это и формирование новой модели государственного управления, это и большой блок вопросов экономического развития. И теперь главная задача депутатского корпуса - оперативно обеспечить качественную законодательную поддержку практической реализации положений послания главы государства", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Он также отметил задачу президента усовершенствовать законодательную основу для развития качественно новой национальной индустрии. В связи с этим актуальность получает закон о промышленной политике, который должен быть разработан до конца года.

Кроме того, для восстановления экономического роста предстоит законодательно проработать инициативу о стратегическом инвестиционном соглашении.

Правительству было поручено до конца года разработать единый закон, распространяющийся на все закупки квазигоссектора. Эту тему неоднократно поднимали и депутаты. Президент поставил перед нами и задачу - совместно с правительством и Нацпалатой "Атамекен" провести ревизию Налогового кодекса, подзаконных актов", - отметил Нурлан Нигматулин.

Кроме того, среди актуальных законодательных актов - проект Экологического кодекса, находящийся в работе мажилиса.

Необходимо законодательно защитить национальные парки и другие природные богатства Казахстана, ужесточить уголовное и административное преследование граждан, совершающих правонарушения в этой сфере", - сказал Нурлан Нигматулин.

Депутатам предстоит создать законодательную основу для реформирования правоохранительной и судебной систем, ограждения бизнеса от чрезмерного вмешательства силовых структур, а также защиты граждан, особенно детей, от кибербуллинга.

Кроме того, до конца этого года предстоит принять закон об общественных советах, находящийся на рассмотрении мажилиса. Актуальным является и поручение президента разработать и принять закон об общественном контроле, а также закон по вопросам доступа к информации.

Нам предстоит очень большой объём работы. И нашим главным приоритетом будет законодательное обеспечение реализации послания главы государства", - резюмировал Н. Нигматулин.

Как проинформировали в пресс-службе, сегодня на пленарном заседании мажилис также принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов палаты Нурлана Абдирова, Нурлана Дулатбекова и Айзады Курмановой. Палата избрала депутата мажилиса Каната Мусина председателем комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

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