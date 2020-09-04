Закончился судебный процесс по спору между Минздравом и Антимонопольным органом

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - По итогам судебных разбирательств вступило в силу судебное решение, подтвердившее законность предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства в отношении Министерства здравоохранения по фактам ограничения конкуренции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба комитета по защите и развитию конкуренции, Антимонопольным органом расследование проведено на основании обращений частных медицинских организаций относительно неправомерности приказов Министерства здравоохранения, создающих им препятствия, осуществлять лабораторную диагностику обследования на наличие антител к ВИЧ-инфекции.

Министерство здравоохранения необоснованно предоставляло своим подведомственным организациям, исключительное право на проведения ВИЧ-диагностик, несмотря на присутствие на этом рынке субъектов частного предпринимательства.

Согласно решению Специализированного межрайонного экономического суда Нур-Султана от 14 июля 2020 года, Министерство здравоохранения должно устранить факты ограничения конкуренции путем внесения изменений в соответствующие правила по вопросам ВИЧ-диагностики.

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