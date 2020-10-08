Токаев поздравил Путина с днем рождения

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Российской Федерации с днем рождения, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана подчеркнул, что под руководством Владимира Путина Российская Федерация добилась заметных успехов в социально-экономическом развитии, обрела статус авторитетного государства, без участия которого невозможно решить мировые и региональные проблемы, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства поблагодарил президента РФ за большой вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Казахстаном и Россией.

В ходе беседы была отмечена важность координации действий двух государств в борьбе с пандемией коронавируса.

Главы государств обсудили ситуацию, связанную с вооруженным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Также состоялся обмен мнениями по событиям в Кыргызстане.

Коллеги высказали надежду на скорейшую стабилизацию общественно-политической обстановки в братской стране.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и новых успехов в его деятельности на благо России.

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