Министр внутренних дел опубликовал аккаунты глав департаментов полиции в регионах

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев опубликовал на своей странице в Facebook аккаунты глав департаментов полиции в регионах, передает Kazakhstan Today.

Установка главы государства, что в современных условиях "общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды людей являются главными приоритетами в деятельности государственных органов", в органах внутренних дел реализуется посредством организованных на системной основе "Приемных на дороге", в которые есть доступ для всех граждан по всем интересующим их вопросам сферы компетенции полиции, в удобное время и в удобном месте; регулярно проводимых встреч с населением и постоянных приемов граждан во фронт-офисах или в формате онлайн", - написал Тургумбаев.

Он отметил, что в рамках концепции "слышащего государства" осуществляется реформа местной полицейской службы по принципу "полиция в шаговой доступности", которая является одним из важных шагов перехода на сервисную модель работы полиции и призвана обеспечить тесное взаимодействие с населением, более оперативное и эффективное реагирование на жалобы и заявления граждан.

Открытость и доступность полиции обеспечивают и социальные сети. Подразделения органов внутренних дел, начальники департаментов полиции, уголовно-исполнительной системы во всех регионах страны имеют аккаунты в Instagram и Facebook, работает мой блог на платформе egov.kz, личная страница в Facebook. Вы можете напрямую связаться с руководством департамента полиции и департамента уголовно-исполнительной системы вашей области по приведенным ниже ссылкам. Ни одно из обращений граждан не будет оставлено без внимания и ответа!" - отметил министр.

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