Мамин обсудил сотрудничество Казахстана и Кыргызстана с Жапаровым

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин по инициативе кыргызской стороны провел телефонный разговор с премьер-министром, исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на официальном сайте главы казахстанского правительства, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах.

Кроме того, Мамин и Жапаров рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и СНГ, а также опыт борьбы с распространением COVID-19.

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