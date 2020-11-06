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Мамин обсудил сотрудничество Казахстана и Кыргызстана с Жапаровым

05.11.2020 7372
Мамин обсудил сотрудничество Казахстана и Кыргызстана с Жапаровым
Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин по инициативе кыргызской стороны провел телефонный разговор с премьер-министром, исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщается на официальном сайте главы казахстанского правительства, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах. 
 
Кроме того, Мамин и Жапаров рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и СНГ, а также опыт борьбы с распространением COVID-19.
 

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