Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград и премий. Обращаясь к участникам церемонии, президент поздравил их с Днем независимости и подчеркнул, что независимость является прочной опорой нашей государственности, надежной основой суверенности, передает Kazakhstan Today.

Предстоящий год станет для нас рубежным. Он пройдет под знаком 30-летия независимости нашей Родины. Это время для подведения итогов и осмысления пройденного пути. Мы отметим эту важнейшую для нашего народа дату конкретными делами и новыми проектами. Мы уйдем от формата громких акций и пафосных мероприятий, вся работа будет выстроена максимально прагматично. Мы продолжим реализацию объемного комплекса системных мер в экономике, социальной сфере, экологии. Уделим пристальное внимание нуждам и потребностям всех слоев населения, особенно молодежи, женщин, людей с ограниченными возможностями. Мы твердо намерены продолжить процесс политической модернизации страны", - сказал президент.

Глава государства анонсировал новый пакет реформ, о котором будет объявлено в начале следующего года. Это придаст новый импульс демократическим преобразованиям в Казахстане, направленным на построение "слышащего государства", продвижение и утверждение принципов справедливости и равных возможностей.

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