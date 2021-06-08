Назначен заместитель акима СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. 7 ИЮНЯ - Заместителем акима СКО по вопросам строительства, транспорта и автодорог назначен Сатжан Аблалиев, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сатжан Аблалиев родился в 1970 году. Служил в рядах Советской Армии. Учился в Алматинском автомобильно-дорожном институте по специальности "инженер-строитель", затем в Казахском университете путей сообщения по специальности "инженер-экономист". Кандидат технических наук, сообщает Петропавловск.news

С 2019 года до настоящего назначения занимал должность заместителя председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Предшественник Сатжана Аблалиева Иван Турков месяц назад был освобожден от должности за слабый контроль в сфере строительства автомобильных дорог.

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