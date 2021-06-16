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Вопросы улучшения экологии рассмотрены на заседании правительства

15.06.2021 7966
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы улучшения экологии, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках исполнения программы партии "Nur Otan" начаты масштабные работы по посадке 2 млрд деревьев, газификации северных регионов страны, началу реализации проектов строительства 6 мусороперерабатывающих заводов и др.  Для снижения воздействия на атмосферу от выхлопов транспортных средств проводится активная работа по переводу общественного транспорта на газ, стимулируется увеличение количества электротранспорта.  Принимаемые меры позволят снизить к 2025 году индекс загрязнения атмосферы в 10 городах с высокого на средний и, в целом, улучшить качество воздуха", - сообщили в пресс-службе правительства. 


В целях решения системных экологических проблем принят новый Экологический кодекс с учетом лучших мировых практик, одним из элементов которого является внедрение крупными производствами передовых технологий. Разработаны и утверждены дорожные карты, которые направлены на снижение уровня загрязнения окружающей среды, озеленение, ликвидацию "исторических" загрязнений. 

Премьер-министр поручил продолжить реализацию комплексных мер по обновлению автопарка, усилить контроль за качеством топлива и объемам выбросов, стимулировать рост количества электротранспорта. В качестве примера Аскар Мамин привел недавнюю отмену утилизационного сбора на электромобили. 

Глава правительства также подчеркнул необходимость активизации исполнения региональных дорожных карт по улучшению экологии, особенно городам Нур-Султану и Алматы, где в текущем году исполнено менее половины мероприятий. 

Мамин поручил обеспечить своевременную разработку справочников по наилучшим доступным технологиям для промышленных предприятий с целью сокращения их выбросов в атмосферу. 

Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с министерствами экологии, геологии и природных ресурсов, а также финансов поручено разработать типовой проект полигонов для твердых бытовых отходов, совместно с акиматами проработать вопрос создания строительных полигонов согласно новым требованиям действующего законодательства. 

Премьер-министр также дал поручение привести канализационные сооружения в соответствие с санитарно-экологическими требованиями. 

Акимам поручено взять на особый контроль исполнение планов по посадке деревьев, проверять состояние питомников и лесных хозяйств для выращивания посадочного материала. Мамин также распорядился усилить контроль за выбросами в атмосферу промышленных предприятий, ТЭЦ, автотранспорта. 

Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено усилить ответственность станций технического осмотра автотранспорта.
 

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