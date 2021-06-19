Токаев поручил активизировать работу по обеспечению населения доступным газом

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития газовой отрасли поручил активизировать работу по сглаживанию тарифов на газ по регионам и обеспечению населения доступным газом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее я давал поручение по сглаживанию тарифов на газ по регионам и обеспечению населения доступным газом. Следует активизировать работу в данном направлении. Одним словом, нужна новая понятная и прозрачная модель ценообразования вкупе с продуманной системой защиты социально уязвимых слоев населения, а также отраслей экономики, чувствительных к цене на газ. Прошу правительство выработать подходы не позднее 1 сентября", - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что цена на газ в Казахстане в нашей стране одна из самых низких среди государств СНГ.

В ряде регионов страны розничные цены на внутреннем рынке субсидируется национальным оператором за счет экспортных поставок. Это правильно. Статус национального оператора подразумевает активное участие в общем экономическом развитии страны. В то же время правительству следует изучить, каковы в этом отношении возможности КазТрансГаза. Мы уже говорили, экспортные поставки и соответственно экспортные доходы будут снижаться", - сказал президент РК.

Видео выступления президента опубликовал в своём аккаунте в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

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