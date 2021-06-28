Сенат одобрил законопроект по расширению самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских округов

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - В ходе пленарного заседания сената парламента РК 24 июня депутаты одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра национальной экономики Асета Иргалиева, законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд нормативных правовых актов в части расширения доходной базы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов; упрощения бюджетных процедур; совершенствования требований к административно-территориальным единицам; расширения самостоятельности и усиления ответственности местных представительных и исполнительных органов.

Для увеличения доходных источников бюджета МСУ будут переданы на IV уровень бюджета дополнительно четыре вида налогов и платежей. Кроме того, упрощаются бюджетные процедуры, в частности, вводится корректировка бюджета для аппарата акима сельского округа в объеме не более двадцати процентов. Корректировка будет проводиться по согласованию с собранием местного сообщества.

Вводится уточняющая норма в Бюджетный кодекс не допускающая изменения объемов ТОХов между бюджетами района и сельского округа в течение финансового года. Таким образом, у акимов аппаратов сельских округов будет заинтересованность увеличивать налогооблагаемую базу сельских округов без опасения уменьшения субвенций или увеличения изъятий", - сообщил Иргалиев.

Также будет определен порядок изменения категории административно-территориальных единиц. Изменение статуса города будет осуществляться в случае несоответствия в течение пяти лет, сел - в течение трех лет.

Законопроект предусматривает поправки по повышению статуса маслихата и их депутатов: упразднение должности председателя сессии маслихата и передача его полномочий секретарю маслихата.

Проект закона разработан в целях реализации послания главы государства народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана".

Законопроект позволит увеличить уровень самостоятельности и ответственности регионов и значительно упростит бюджетные процедуры для оперативного решения вопросов местного значения", - заключил министр нацэкономики.

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