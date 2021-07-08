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В Алматы обсудили вопросы усиления профилактики коррупционных правонарушений в сфере образования

07.07.2021 6913
Фото департамента Агентства РК по противодействию коррупции
АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - 7 июля под председательством руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Алматы Мурата Ахметова и при участии заместителя акима города Ержана Бабакумарова состоялась встреча с ректорами вузов по вопросам усиления профилактики коррупционных правонарушений в сфере образования, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе мероприятия были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся деятельности вузов. Рассмотрены механизмы и итоги проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, анализа государственных закупок, внедрения комплаенс-службы в систему вузов Алматы и формирования антикоррупционной культуры, сообщает пресс-служба департамента Агентства РК по противодействию коррупции Алматы.
 
Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров отметил, что акиматом совместно с департаментом по противодействию коррупции и офисом "Адалдык Аланы" выстроена работа по ключевым направлениям. Это искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий для граждан; осуществление общественного контроля; формирование антикоррупционной культуры. В сфере образования на особый контроль взяты меры по недопущению поборов в школах и интернет-буллинга. 
 
В рамках проекта "Адал комек" с начала года жителям мегаполиса было оказано более 300 консультаций в целях повышения уровня правовой грамотности. Дополнительно был открыт Центр "Адал комек" в сервисном центре акимата Медеуского района.
 
Вместе с тем в связи со структурными преобразованиями вузов с переходом в некоммерческое акционерное общество Антикоррупционной службой Алматы предложено провести инвентаризацию государственного имущества. 
 
В ходе встречи была заслушана информация руководителя республиканского проектного офиса Sanaly urpaq Кайыржана Токушева по исполнению комплексного плана по противодействию коррупции в рамках проекта Sanaly urpaq, который реализуется в целях недопущения коррупции в сфере образования с октября 2020 года.
 
Ректоры вузов, в свою очередь, высказали свое мнение, а также поддержали инициированные новые подходы по профилактике коррупционных правонарушений.
 

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