Токаев посетил крупнейший в СНГ сервисный центр по обслуживанию сельхозтехники

Фото пресс-службы Акорды

КОКШЕТАУ. 27 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил крупнейший в СНГ сервисный центр по обслуживанию полной линейки сельскохозяйственной техники марки John Deer, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент осмотрел центр капитального ремонта сельхозтехники с учебным классом и агрегатной мастерской, обучающий центр по цифровизации и автоматизации процессов, нулевым технологиям, ирригации и овощеводству, склад продукции, а также выставочные площадки, сообщает пресс-служба Акорды.

Новый аутлет будет отвечать современным запросам и тенденциям: обеспечит бесперебойную поставку запасных частей по Казахстану, расширит возможности капитального ремонта и восстановления техники.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сельское хозяйство - стратегически важная для нашей страны отрасль. И перед нами стоит задача повышения производительности труда, что невозможно без внедрения новейших технологий и улучшения менеджмента.

Президент считает важным наладить системную работу по обучению фермеров и молодых специалистов новейшим технологиям. Это, в свою очередь, поможет решить проблему дефицита квалифицированных кадров в аграрной сфере.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства