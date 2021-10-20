Смагулов рассказал президенту о темпах вакцинации в торговых центрах

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НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев принял основателя и руководителя Astana Group Нурлана Смагулова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об участии торговых центров "Мега" в кампании по вакцинации населения. По словам Нурлана Смагулова, в данных торговых центрах было провакцинировано более 150 тыс. человек, сообщает Акорда.

В ходе встречи Смагулов также проинформировал президента о результатах деятельности и перспективах развития Astana Group, в том числе об увеличении налоговых выплат группы компаний в бюджет до 90 млрд тенге, росте экспортных поставок, а также о планах по расширению завода по производству легковой техники и строительству музея изобразительного искусства в городе Алматы.

Кроме того, бизнесмен сообщил главе государства о работе своего благотворительного фонда, бюджет которого составляет 1 млрд тенге. Фонд осуществляет социальную и финансовую поддержку развитию культуры и спорта, а также оказывает помощь малоимущим семьям.

Наряду с этим, Нурлан Смагулов, являющийся по совместительству президентом Федерации велоспорта страны, доложил главе государства о состоянии детско-юношеского спорта и ребрендинге велокоманды Astana - Premier Tech, которая в 2022 году получит название Astana Qazaqstan Team.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил инициативы компании и пожелал дальнейших успехов.