Система Orphus

Правительство РК утвердило ставки сбора за выдачу и продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы

17.11.2021, 16:51 21979
Правительство РК утвердило ставки сбора за выдачу и продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Правительство РК утвердило ставки сбора за выдачу и продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы правительства
 

Установить ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на дату уплаты сборов, в размерах согласно приложению к настоящему постановлению, за исключением сезонных иностранных работников", - говорится в постановлении. 

 
Для сезонных работников ставки устанавливаются в следующих размерах: 
 
- до 90 календарных дней - 12-кратного размера месячного расчетного показателя; 
 
- до 180 календарных дней - 24-кратного размера месячного расчетного показателя; 
 
- до 270 календарных дней - 36-кратного размера месячного расчетного показателя; 
 
- до 365 календарных дней - 48-кратного размера месячного расчетного показателя" 
 
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
 

Комментарии

новости по теме

В Мангистауской области ряд госслужащих привлекли к ответственности за деятельность подчиненных

17.11.2021, 19:55 62857
АКТАУ. 17 НОЯБРЯ - За коррупционные действия подчиненных к дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководителей государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях недопущения повторных правонарушений на основании норм статьи 200 УПК РК, в государственные органы и организации внесено 33 представления. В организациях, где совершены преступления, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, сообщает "Лада".
 

Заместитель руководителя управления полиции Актау получил выговор за превышение должностных полномочий подчиненным сотрудником. Аналогично начальник областного департамента по делам обороны привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и заместителю начальника объявлено предупреждение о неполном соответствии за превышение должностных полномочий подчиненным. Также заместитель начальника Бейнеуского районного отдела полиции привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за превышение должностных полномочий и получение взятки подчиненным", - сообщил первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы по Мангистауской области Куаныш Мырзагали.

 
Он напомнил, что теперь политические служащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчинёнными коррупционного преступления.
 

Первый руководитель подает в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчинённого", - сказал Куаныш Мырзагали.

 

Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

17.11.2021, 19:44 67366
Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ
Фото: Акорда
МОСКВА. 17 НОЯБРЯ - 17 ноября в Москве помощник президента Республики Казахстан - секретарь Совета безопасности Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе форума был обсужден широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия в условиях современных вызовов стабильности и безопасности на пространстве СНГ, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В частности, стороны рассмотрели потенциальные угрозы, связанные с развитием ситуации в Афганистане, включая распространение экстремизма и терроризма, рост трансграничной преступности, незаконной миграции, наркотрафика.
 
Состоялся обмен мнениями о направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в сфере регулирования миграции, гражданской защиты и реагирования на ЧС, противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
 
Также в повестку дня были вынесены меры по снижению угроз биологической безопасности, в том числе сопряженных с связанных с использованием биотехнологий.
 
В своем выступлении Асет Исекешев отметил необходимость согласованных действий, направленных на стабилизацию ситуации в Афганистане, предотвращение острого гуманитарного кризиса и связанного с этим комплекса угроз.
 
Секретарь Совета Безопасности Казахстана подчеркнул растущую значимость практической деятельности по обеспечению экологической и водно-энергетической безопасности в нашем регионе, учитывая, что водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов национальной безопасности. Также была отмечена необходимость обновления подходов в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, характер которых претерпевает серьезные изменения. 
 
Асет Исекешев обратил внимание на важность скоординированных действий по предупреждению биологических рисков, в связи с чем возрастает актуальность реализации инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности.
 

Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".

17.11.2021, 18:51 74359
Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был проинформирован об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности фонда с начала текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как доложил Алмасадам Саткалиев, по итогам 10 месяцев 2021 года группа компаний "Самрук-Казына" получила доход на уровне 8981 миллиарда тенге, что на 20% выше запланированного. Операционная прибыль составила 1256 миллиардов тенге, что выше прошлогодних итогов более чем в 2 раза. Этому способствовали цены на нефть, увеличение дохода от грузовых перевозок, рост транзита и другие производственные показатели. 
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов