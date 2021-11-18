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НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Правительство РК утвердило ставки сбора за выдачу и продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы правительства.
Установить ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на дату уплаты сборов, в размерах согласно приложению к настоящему постановлению, за исключением сезонных иностранных работников", - говорится в постановлении.
Для сезонных работников ставки устанавливаются в следующих размерах:
- до 90 календарных дней - 12-кратного размера месячного расчетного показателя;
- до 180 календарных дней - 24-кратного размера месячного расчетного показателя;
- до 270 календарных дней - 36-кратного размера месячного расчетного показателя;
- до 365 календарных дней - 48-кратного размера месячного расчетного показателя"
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.