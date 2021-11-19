В Генпрокуратуре подвели итоги надзорной деятельности

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - 18 ноября под председательством генерального прокурора Гизата Нурдаулетова состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, где обозначены основные приоритеты ведомства на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открывая заседание, Гизат Нурдаулетов отметил, что в прошедшем периоде органами прокуратуры особое внимание уделено контролю за криминогенной ситуацией, продвижению реформ в уголовно-правовой сфере, переориентированию надзора на эффективное решение проблем граждан и бизнеса, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурорам всех уровней поручено обеспечить качественное выполнение поручений главы государства по противодействию мошенничеству, финпирамидам, половым преступлениям против детей и наркоторговле.

С отчетами о проводимой работе и задачах на предстоящий период выступили заместители генпрокурора. Доложено о реализации обозначенного президентом курса по поэтапной модернизации уголовного процесса на основе передового опыта стран ОЭСР.

Отмечено, что первый этап внедрения трехзвенной модели - согласование ключевых процессуальных решений прокурором позволил установить правозащитный барьер на досудебной стадии уголовного процесса.

С начала года из 328 тысяч постановлений органов расследования законными признаны только 286 тысяч, остальные не согласованы или направлены на доработку. Как итог, повышается качество следствия, на ранней стадии пресекается необоснованное вовлечение граждан в уголовную орбиту.

В социально-экономической сфере результативные проверки и анализы проведены по вопросам реализации антикризисных мер, рациональному использованию земель, обеспечению граждан лекарственными средствами, охране окружающей среды, защите прав детей и другим актуальным направлениям.

В результате, по актам надзора прокуроров возвращено 880 тысяч гектаров земель на 4,8 миллиарда тенге, отменено 1027 незаконных проверок бизнеса. Приведены в соответствие и изменены 60 постановлений государственных санитарных врачей, содержавшие необоснованные ограничения.

По итогам коллегии глава надзорного ведомства обозначил приоритетные задачи по защите конституционных прав граждан, противодействию преступности, повышению уровня доверия населения и обеспечению верховенства права.