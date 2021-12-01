Молодежный форум ко Дню Первого Президента прошел в Акмолинской области

На протяжении пяти лет форум проводится в преддверии празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан, сообщает управление внутренней политики региона.
Модератором выступила аким района Алмагуль Кадралина. В мероприятии приняли участие руководитель областного молодежного ресурсного центра Мансия Есекеева, лидеры молодежных организаций - ровесники независимости, спортсмены, волонтеры и талантливая молодежь.
Приветствуя участников, руководитель региона подчеркнула значимость проведения форума.
В этот день мы с особой гордостью осознаем, что благодаря стратегическому таланту, мудрости и настойчивости в достижении целей Первого Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева началась история независимости нашего государства, а в мировой политике появилось новое понятие - "казахстанский путь развития". И именно фактор личной ответственности Елбасы перед своим народом предопределил главные достижения нашей страны - единство, стабильность, устойчивое развитие", - отметила модератор.
На форуме выступили ровесники независимости, молодые спортсмены, педагоги, активисты молодежных объединений. Они рассказали об истории своего успеха, поделились планами и идеями на будущее, зарядили участников форума отличным настроением и вдохновили каждого на большие успехи.
Все мои достижения благодаря нашей независимой стране. За эти годы мы многого достигли и покорили немало вершин. Я горжусь тем, что родился и живу в Казахстане. Буду стараться и дальше прославлять Родину своими успехами", - поделился житель села Жана-Кийма, чемпион мира по панкратиону Кошен Аканов.
В рамках мероприятия активные представители молодого поколения были награждены благодарственными письмами акима района.
В завершение официальной части была принята резолюция, адресованная молодежи района.
Форум продолжился семинаром-тренингом по повышению лидерских качеств среди молодежи.