Молодежный форум ко Дню Первого Президента прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 30 НОЯБРЯ - В преддверии Дня Первого Президента в Кокшетау состоялось заседание Совета Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана под председательством заместителя председателя Акмолинской АНК Айны Мусралимовой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мероприятии приняли участие члены Совета, представители этнокультурных объединений, государственных учреждений, средств массовой информации, неправительственных организаций и молодежи, сообщает управление внутренней политики.

Открывая заседание Совета, председательствующая поздравила собравшихся с наступающим праздником.

Под руководством Первого Президента, Елбасы суверенный Казахстан прошел свой путь становления и развития, определив главные приоритеты своей внешней и внутренней политики. За 30 лет Независимости Казахстан стал страной, чей опыт гражданского мира и межэтнического согласия признан ценным в мировом сообществе. От всей души выражаю вам слова благодарности за вклад в развитие государства, каждый из вас - частица истории нашей Независимости", - отметила в своей приветственной речи Айна Мусралимова.

На мероприятии выступили аким Целиноградского района Бахидбек Оспанбеков, заместитель председателя Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, председатель таджикского национально-культурного центра "Санги-Кабуд" Умар Шоназаров, руководитель Акмолинского молодежного движения "Жангыру жолы" Владислав Вебер, преподаватель биологии строительно-технологического колледжа Кокшетау, член Центра по пропаганде и развитию государственного языка при Акмолинской АНК Алена Малькова-Солопова.

В своих выступлениях спикеры поделились мнениями по вопросам укрепления Независимости, мира и согласия, сохранения единства, дальнейшего развития общества.

Подводя итоги заседания Совета, заместитель председателя Акмолинской АНК акцентировала внимание на проведении дальнейшей системной и качественной работы в укреплении межэтнического согласия в регионе, в частности, в активном участии молодежи в реализации экологических инициатив Президента страны, проекта "Мэдениетті ана - м?дениетті улт" в районах области, направленного на духовное воспитание и всестороннее развитие матерей, участии этнокультурных объединений в проекте "История нашего края".

В завершении встречи за плодотворную работу в деле укрепления дружбы, мира и согласия ряд акмолинцев были награждены благодарственными письмами и ценными подарками акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.