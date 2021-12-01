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Молодежный форум ко Дню Первого Президента прошел в Акмолинской области

30.11.2021, 12:36 49789
Фото: УВП Акмолинской области
  КОКШЕТАУ. 30 НОЯБРЯ - В Жаксынском районе состоялся ежегодный форум молодежи "Ўлы дала жастары", передает KAZAKHSTAN TODAY. 

На протяжении пяти лет форум проводится в преддверии празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан, сообщает управление внутренней политики региона.
 
Модератором выступила аким района Алмагуль Кадралина. В мероприятии приняли участие руководитель областного молодежного ресурсного центра Мансия Есекеева, лидеры молодежных организаций - ровесники независимости, спортсмены, волонтеры и талантливая молодежь.
 
Приветствуя участников, руководитель региона подчеркнула значимость проведения форума.
 

В этот день мы с особой гордостью осознаем, что благодаря стратегическому таланту, мудрости и настойчивости в достижении целей Первого Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева началась история независимости нашего государства, а в мировой политике появилось новое понятие - "казахстанский путь развития". И именно фактор личной ответственности Елбасы перед своим народом предопределил главные достижения нашей страны - единство, стабильность, устойчивое развитие", - отметила модератор.

 
На форуме выступили ровесники независимости, молодые спортсмены, педагоги, активисты молодежных объединений. Они рассказали об истории своего успеха, поделились планами и идеями на будущее, зарядили участников форума отличным настроением и вдохновили каждого на большие успехи.
 

Все мои достижения благодаря нашей независимой стране. За эти годы мы многого достигли и покорили немало вершин. Я горжусь тем, что родился и живу в Казахстане. Буду стараться и дальше прославлять Родину своими успехами", - поделился житель села Жана-Кийма, чемпион мира по панкратиону Кошен Аканов. 

 
В рамках мероприятия активные представители молодого поколения были награждены благодарственными письмами акима района.         

В завершение официальной части была принята резолюция, адресованная молодежи района. 
 
Форум продолжился семинаром-тренингом по повышению лидерских качеств среди молодежи.
 

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В Казахстане отмечают День Первого Президента

01.12.2021, 10:26 24085
В Казахстане отмечают День Первого Президента
Фото: azh.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - В Казахстане отмечают День Первого Президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
10 декабря 2011 года в Казахстане был учрежден новый государственный праздник - День Первого Президента РК. В этот день на пленарном заседании сената парламента РК был принят закон "О внесении дополнения в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан". С принятием законопроекта будут признаны выдающиеся заслуги Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева перед республикой, сказал инициатор разработки законопроекта сенатор Анатолий Башмаков.
 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев является основателем нового независимого государства, обеспечившим единство Казахстана, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина, отметил он.
 
14 декабря 2011 года закон был подписан президентом РК.
 
День Первого Президента Республики Казахстан отмечается 1 декабря. Каждый год 1 декабря по всему Казахстану проводятся культурно-массовые мероприятия.
 
Нурсултан Абишевич Назарбаев - Елбасы, Первый Президент Казахстана, избранный 1 декабря 1991 года на первых всенародных выборах.
 
Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана 19 марта 2019 года.
 

В Кокшетау в рамках 30-летия Независимости прошло заседание Совета Акмолинской АНК

30.11.2021, 20:54 87994
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 30 НОЯБРЯ - В преддверии Дня Первого Президента в Кокшетау состоялось заседание Совета Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана под председательством заместителя председателя Акмолинской АНК Айны Мусралимовой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии приняли участие члены Совета, представители этнокультурных объединений, государственных учреждений, средств массовой информации, неправительственных организаций и молодежи, сообщает управление внутренней политики.
 
Открывая заседание Совета, председательствующая поздравила собравшихся с наступающим праздником.
 

Под руководством Первого Президента, Елбасы суверенный Казахстан прошел свой путь становления и развития, определив главные приоритеты своей внешней и внутренней политики. За 30 лет Независимости Казахстан стал страной, чей опыт гражданского мира и межэтнического согласия признан ценным в мировом сообществе. От всей души выражаю вам слова благодарности за вклад в развитие государства, каждый из вас - частица истории нашей Независимости", - отметила в своей приветственной речи Айна Мусралимова.

 
На мероприятии выступили аким Целиноградского района Бахидбек Оспанбеков, заместитель председателя Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, председатель таджикского национально-культурного центра "Санги-Кабуд" Умар Шоназаров, руководитель Акмолинского молодежного движения "Жангыру жолы" Владислав Вебер, преподаватель биологии строительно-технологического колледжа Кокшетау, член Центра по пропаганде и развитию государственного языка при Акмолинской АНК Алена Малькова-Солопова.
 
В своих выступлениях спикеры поделились мнениями по вопросам укрепления Независимости, мира и согласия, сохранения единства, дальнейшего развития общества.
 
Подводя итоги заседания Совета, заместитель председателя Акмолинской АНК акцентировала внимание на проведении дальнейшей системной и качественной работы в укреплении межэтнического согласия в регионе, в частности, в активном участии молодежи в реализации экологических инициатив Президента страны, проекта "Мэдениетті ана - м?дениетті улт" в районах области, направленного на духовное воспитание и всестороннее развитие матерей, участии этнокультурных объединений в проекте "История нашего края".
 
В завершении встречи за плодотворную работу в деле укрепления дружбы, мира и согласия ряд акмолинцев были награждены благодарственными письмами и ценными подарками акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.
 

В партии Nur Otan ответили конспирологам: "Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет"

30.11.2021, 20:47 87778
В партии Nur Otan ответили конспирологам: "Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет"
Фото: Facebook Тимура Базарбаева
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Пресс-секретарь партии Nur Otan Тимур Базарбаев на своей странице в Facebook высказался касательно даты проведения съезда партии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как вы знаете, ровно неделю назад на расширенном заседании политического совета нашей партии, Елбасы, Первый Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил решение о передаче полномочий председателя партии Nur Otan главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - напомнил Тимур Базарбаев. 

 
Он отметил, что дата проведения внеочередного съезда в этой связи будет определена руководством партии и страны. Как исполнительный орган, Центральный аппарат, в том числе первый заместитель председателя партии, обеспечат организационное выполнение всех поставленных задач в соответствии с уставом партии. 
 
Пресс-секретарь также добавил, что об этом в своем ответе на вопрос журналиста информационного агентства "Интерфакс" на полях международного партийного форума партии Nur Otan предельно ясно сказал первый зампред партии Бауыржан Байбек. 
 

С учетом того, что в ряде СМИ и телеграм-каналов публикуются различные конспирологические теории, разного рода слухи и домыслы, хочу еще раз прояснить. Высказывания типа "наличие политической интриги", "желание оттянуть время" и так далее являются лишь плодом воспалённого воображения", - пишет Тимур Базарбаев. 

 
Он также привел наглядный пример подобной инсинуации, передергивания смыслов и элементарного отсутствия профессиональной этики - материал на сайте Orda.kz Гульнар Бажкеновой, которая "даже не удосужилась узнать первоисточник и, по всей видимости, не различает такие термины, как "назначение" и "избрание". 
 

Мне лишь остается посоветовать подобным экспертам "не искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет". В этой связи хочу еще раз сказать для любителей хайпа: читайте устав партии!", - сказал Тимур Базарбаев.

 
Он подчеркнул, что партия Nur Otan со своей более чем 20-летней историей является прозрачной, подотчётной и ответственной неправительственной политической организацией, осуществляющей свою деятельность в строгом соответствии с законодательством страны.
 

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