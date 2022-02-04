Аким Алматы встретился с полицейскими

Прежде всего выражаю соболезнования родным и близким полицейских, которые погибли, защищая город от нападения террористов. От своего имени благодарю за исполнение профессионального долга во время трагических январских событий. Несмотря на смертельную угрозу, вы проявили отвагу и героизм в борьбе с преступниками. Именно полиция является гарантом безопасности населения, защитником общества, его стабильности и интересов. Со своей стороны мы примем меры для дальнейшего совершенствования правоохранительных органов города и повышения доверия жителей на основе тщательного анализа деятельности полиции", - сказал аким.
Он отметил, нападение на город показало, что полиция должна быть обеспечена необходимыми условиями и современной техникой для недопущения трагических событий.
На сегодня оказана помощь семьям погибших полицейских, продолжаются работы по восстановлению и ремонту поврежденных зданий. Уверен, что вместе мы будем доблестно стоять на страже города. Мы доверяем вам самое дорогое - здоровье и жизни жителей Алматы", - подчеркнул Досаев.
Акиму продемонстрировали Центр оперативного управления, в том числе систему видеонаблюдения, к которой подключено более 10 тысяч видеокамер, установленных по всему городу.